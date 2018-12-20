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Экс-мэр предлагает провести во Владивостоке чемпионат мира
«Радуюсь вместе со всеми поклонниками этого вида спорта»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил в соцсетях пост о скорой реконструкции стадиона «Авангард». Экс-мэр отметил, что это настоящий подарок болельщикам команды «Восток» и поклонникам спидвея.
«Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостоке - отличный подарок приморским болельщикам спидвея и любимой нами команде «Восток». Как долго «Авангард» ждал своего часа и наконец-то дождался. Теперь главное - правильно использовать возможность: сделать продуманный проект реконструкции, чтобы город получил не только красивый и современный стадион, но и комфортный, функциональный, с удобными сиденьями, возможно, с навесом над ними, с трассой, отвечающей всем требованиям, с правильными бортами и отбойниками. И обязательно со всеми удобствами для зрителей. Думаю, Константин Цыбулин с душой подойдёт к реконструкции, ведь спидвей (без преувеличения) дело почти всей его жизни. Радуюсь новым перспективам «Авангарда» вместе со всеми поклонниками этого вида спорта.
Помню, была идея провести этап чемпионата мира по спидвею во Владивостоке. После преобразования стадиона она просто обязана воплотиться в жизнь))».
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