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"Адмирал" может плохо закончить

20 Декабря 2018, 07:41 | Владивосток

Клуб из Владивостока остается худшим в КХЛ

Хоккей. КХЛ. 18 декабря. Владивосток. «Фетисов Арена», 3 944 зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

«Адмирал» ((2+2 к.ш.): Серебряков (58:18); Кубат – Угольников, Черников (2) – В. Стрельцов – А.Стрельцов; Кармашков – Дьяков, Глазачев – Вихарев – Воронин; Мищенко – Козловский, Королёв – Яковлев – Бутузов; Патрикеев, Коньков-К – Полак – Зайцев, Феоктистов.

«Динамо»(4): Бочаров (Еременко); Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачев – Тарасов; Миронов – Хиетанен (4), Моисеев – Мозер – Кулемин; Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Индрашис – Закриссон; Прибыльский – Пепеляев, Игумнов – Ефремов – Макаров.

Голы:

1:0 Черников (В. Стрельцов, А. Стрельцов, 09:04-бол)

1:1 Шипачев (Кагарлицкий, 28:30)

1:2 Тарасов (Шипачев, 53:37)

Броски: 26 (9+7+10) – 33 (12+9+12)

За всю историю у «Адмирала» не было домашних побед над «Динамо».

Владимир КРИКУНОВ, главный тренер ХК «Динамо»:

– Первое звено справилось со своей задачей, выиграло свой микроматч. Они пропустили, они и забили оба гола. Остальные, слава богу, сыграли на ноль, поэтому и выиграли. Здесь всегда сложно играть, большая разница по времени. Ребята немного не в движении. Тем более, что мы не тренировались, прилетели сразу на игру. Хорошо, в общем-то, сыграли. Хотя моментов было довольно много у «Адмирала», чтобы забить больше одного гола, но где-то хорошо сыграл Бочаров, где-то защитники помогли. Хорошо, что победили – это самое главное.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

– Игра, в целом, была хорошая. Было движение, была борьба, создавали хорошие моменты. К сожалению, реализация у нас не такая, как бы хотелось. С одним голом сложно выиграть. Соперник хорошо сыграл, реализовал свои моменты и решил исход матча.Газета «Золотой Рог», Владивосток

Газеты «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

Автор:
Теги: "Адмирал"  Сергей Светлов  хоккей 



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