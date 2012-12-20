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Вход на каток стадиона "Строитель" во Владивостоке - бесплатный
Сегодня, 20 декабря, на стадионе «Строитель» открылся каток.
Теперь он будет радовать детей и взрослых отличным ледовым покрытием. Продемонстрировать свои навыки в фигурном катании здесь можно будет ежедневно с 9 до 23 часов. Вход на каток совершенно бесплатный, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Владивостока.
Работой по заливке и дальнейшему эксплуатированию катка занимается подведомственное администрации города Владивостока учреждение - специализированная детско-юношеская школа единоборств.
В этом сезоне по традиции будут залиты придомовые хоккейные коробки, а также пришкольные катки и площадки. Вход на каток стадиона «Строители», как и на все придомовые и пришкольные хоккейные коробки, - бесплатный.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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