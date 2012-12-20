Рынок не уйдет со стадиона "Строитель" во Владивостоке

Администрация Владивостока, отвоевав в судах стадион «Строитель», готовит его к масштабному ремонту. Впрочем, пока на нем остается платная парковка. Да и торговцы могут чувствовать себя спокойно. Они останутся на территории спортивного объекта даже в отдаленной перспективе, лишь переедут в современное здание, которое планируется построить на месте нынешних ларьков.

Напомним, экс-мэр Владивостока Константин ТОЛСТОШЕИН в 1996 году передал стадион на 15 лет в аренду общественной организации«Футбольно-спортивный клуб «Луч» г. Владивостока», директором которой является Николай КРАШЕНИННИКОВ. Но Юрий КОПЫЛОВ, возглавивший администрацию Владивостока в конце 1998 года, почти сразу начал борьбу за «Луч» и все его имущество. Еще будучи и. о. мэра, он, как позднее признал суд, сфабриковал протокол общего собрания от 22 июня 1999 года, которого на самом деле не было. Этим же протоколом на должность президента клуба был избран мэр Копылов.

Стадион превратился в продовольственный рынок. Лишь после того, как Юрий Копылов лишился должности мэра, а это произошло в 2004 году, суд признал права на «Строитель» общественной организации «Футбольно-спортивный клуб «Луч». Однако Копылов фактически удерживал «Строитель» до 2010 года. Лишь в марте 2011-ого Николай Крашенинников вернул контроль над стадионом. Но в августе 2011 года аренда стадиона закончилась. Арендатор попросил продлить срок аренды на время, которое потерял из-за действий экс-мэра Юрия Копылова. Однако мэрия не согласилась и добилась в суде решения о выселении арендатора.

В начале 2012 года Управление имуществом администрации Владивостока передало стадион в оперативное управление муниципальному учреждению дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств г. Владивостока», которую возглавляет Валерий ОСОКИН.

Однако реально СДЮСШ зашла на «Строитель» лишь в августе 2012 года. К этому времени спортивное сооружение представляло собой плачевное зрелище. Никто не хотел вкладывать средства в объект, за который идут судебные тяжбы.

Трибун фактически не осталось. От поля - одно название. Вместо центрального отопления - печки- буржуйки. В одном из зданий, видимо, был пожар и весь потолок в черной саже.

«Мы сразу приступили к ремонту, - рассказывает «ЗР» заместитель директора муниципального учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств г. Владивостока» Борис ГЛАЗКОВ. - В этом году посеяли траву и на следующий год подсадим еще, чтобы можно было играть в футбол и бейсбол. Отремонтировали подпорную стенку. Установили флагштоки. Поменяли теплотрассу, восстановив центральное отопление. Заменили трубы отопления в зданиях. Отремонтировали пол. Полностью покрасили все помещения. Привели оба зала в порядок».

В залах «Строителя» сегодня занимаются около 120 спортсменов по таким видам спорта, как джиу-джитсу, тхэквондо, ушу-саньда… Особая гордость - секция бокса, которую ведет мастер спорта международного класса Иван ГОРОДИЛОВ.

Практически сразу после первого ремонта начали проводить на «Строителе» спортивные состязания. В большом зале, где раньше был прокат коньков, 7 октября 2012 года провели открытый турнир по джиу-джитсу на Кубок Владивостока. Соревнования стали отборочными перед чемпионатом России. «Чемпионат прошел 2 декабря в Магнитогорске, и наша команда вернулась с победой, заняв первое общекомандное место!» - с гордостью говорит Борис Глазков.

Кроме того, на поле «Строителя» в этом году состоялось первенство Владивостока, посвященное 75-летию Первореченского района по бейсболу. Проведен детский турнир по футболу. На следующий год еще более широкие планы.

«С весны начнем регулярные футбольные игры. Хотя еще будем доводить ядро стадиона до кондиции, чтобы он стал не хуже «Динамо» и на нем можно было проводить игры «Луча-Энергии». Бейсболисты планируют провести на «Строителе» международный турнир с участием команд из Китая и Японии», - рассказывает Борис Глазков.

И, конечно же, будет продолжен ремонт. Нужно привести в порядок текущие крыши. Восстановить трибуны. Сейчас идут изыскательские работы для установки современного освещения - планируется поставить четыре большие опоры, как на всех больших стадионах. Правда, могут помешать продолжающиеся административные споры.

«До сих пор не можем убрать автостоянку, которая стоит на футбольном поле и беговых дорожках. На сегодняшний день ее выселением занимается прокуратура. Надеемся, что парковка останется только на прилегающей к стадиону территории, - рассказывает Борис Глазков. - По рынку решение принимает мэрия. Но его никто не будет убирать, потому что он нужен жителям микрорайона. Другое дело, что на территории сегодняшних ларьков планируется поставить многоэтажное здание. На первом этаже разместятся магазины, а на следующих этажах - спорткомплекс».

По приблизительным оценкам специалистов, реконструкция «Строителя» потребует 20-30 млн рублей.

Олег ЖУНУСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.