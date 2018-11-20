"Адмирал" не может выйти из комы

Клуб из Владивостока остается худшим в КХЛ

Хоккей. КХЛ. 19 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена», 3 944 зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

«Адмирал» (4): Красоткин (Серебряков, 22:56); Мищенко (2) – Угольников, Коньков-К – Полак – Бутузов; Кубат (2) – Таратунин, Черников – Вихарев – Яковлев; Козловский – Таталин, Феоктистов – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Кармашков, Глазачев – Мерескин – К.Воронин, Зайцев.

«Спартак» (8): Гудачек (Беспалов); Кутейкин (2) – Дыбленко, Федоров – Ганзл – Хохлачев (4); Калинин – Григорьев, Лещенко – Максвелл – Никонцев; Гончаров – Провольнев, Карсумс (2) – Зубов – Даугавиньш; Злобин – А.Воронин – Трунев.

Голы:

0:1 Никонцев (Карсумс, Зубов, 17:56-бол)

0:2 Карсумс (Зубов, 22:56)

1:2 Мерескин (Воронин, Глазачев, 35:24)

2:2 Угольников (Коньков, Вихарев, 40:26)

2:3 Даугавиньш (Зубов, 46:34)

2:4 Федоров (Хохлаев, Ганзл, 53:04)

Броски: 22 (4+13+5) – 34 (10+9+15)

Несмотря на возвращеие на родную арену, «Адмирал» продлил серию из поражений до восьми матчей.

«Спартак» открыл счет на 18-й минуте - оставленный в одиночестве перед воротами Анатолий НИКОНЦЕВ переиграл Дмитрия КРАСОТКИНА в ближнем бою. На старте второго периода преимущество красно-белых укрепил Мартиньш КАРСУМС, однако хозяева сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр МЕРЕСКИН, затем Александр УГОЛЬНИКОВ. На 47-й минуте гости снова вышли вперед стараниями Каспарса ДАУГАВИНЬША, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артём ФЕДОРОВ.

Игорь УЛАНОВ, и. о. главного тренера ХК «Спартак»:

– Интересная игра. Достойный соперник, во втором периоде застали нас врасплох. Начали мы первый период как-то вяленько, во второй половине более или менее разыгрались. Потом пошли удаления, выстояли. Когда счет стал 2:2, конечно, отступать было уже некуда. Немножко добавили в скорости, забили гол. Очень рады победе.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

– У нас сегодня игра была неплохая, после 0:2 ребята не сдавались, играли до конца. Сравняли счет, показали характер, что мы можем играть. Но, как у нас частенько бывает, ляпы нас преследуют, мы без них не можем. Не хочу обижать команду «Спартак», но голы они забили не без нашей помощи. Считаю, что сделали ошибки, которые у нас происходят регулярно. Владеем шайбой, не доводим до конца, до ума. Соперник если имеет хорошее мастерство исполнения, забивает голы и лишает нас возможности зацепиться. Тем не менее, видно, что команда не сдается. Боремся, ищем пути, возможности. Тяжеловатая у нас серия поражений, но мы не сдаемся и не сдадимся.

Отметим, что перед матчем пост генерального директора «Адмирала» покинул Сергей СОШНИКОВ. В октябре КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сошникова и Александра СЕЛИВАНОВА, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в том числе для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт.

«Амур» в Хабаровске уступил минскому «Динамо» 3:4 в серии буллитов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»