Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" не может выйти из комы
Клуб из Владивостока остается худшим в КХЛ
Хоккей. КХЛ. 19 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена», 3 944 зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
«Адмирал» (4): Красоткин (Серебряков, 22:56); Мищенко (2) – Угольников, Коньков-К – Полак – Бутузов; Кубат (2) – Таратунин, Черников – Вихарев – Яковлев; Козловский – Таталин, Феоктистов – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Кармашков, Глазачев – Мерескин – К.Воронин, Зайцев.
«Спартак» (8): Гудачек (Беспалов); Кутейкин (2) – Дыбленко, Федоров – Ганзл – Хохлачев (4); Калинин – Григорьев, Лещенко – Максвелл – Никонцев; Гончаров – Провольнев, Карсумс (2) – Зубов – Даугавиньш; Злобин – А.Воронин – Трунев.
Голы:
0:1 Никонцев (Карсумс, Зубов, 17:56-бол)
0:2 Карсумс (Зубов, 22:56)
1:2 Мерескин (Воронин, Глазачев, 35:24)
2:2 Угольников (Коньков, Вихарев, 40:26)
2:3 Даугавиньш (Зубов, 46:34)
2:4 Федоров (Хохлаев, Ганзл, 53:04)
Броски: 22 (4+13+5) – 34 (10+9+15)
Несмотря на возвращеие на родную арену, «Адмирал» продлил серию из поражений до восьми матчей.
«Спартак» открыл счет на 18-й минуте - оставленный в одиночестве перед воротами Анатолий НИКОНЦЕВ переиграл Дмитрия КРАСОТКИНА в ближнем бою. На старте второго периода преимущество красно-белых укрепил Мартиньш КАРСУМС, однако хозяева сумели ликвидировать дефицит в две шайбы. Сначала отличился Александр МЕРЕСКИН, затем Александр УГОЛЬНИКОВ. На 47-й минуте гости снова вышли вперед стараниями Каспарса ДАУГАВИНЬША, а чуть позже первый гол в форме «Спартака» оформил Артём ФЕДОРОВ.
Игорь УЛАНОВ, и. о. главного тренера ХК «Спартак»:
– Интересная игра. Достойный соперник, во втором периоде застали нас врасплох. Начали мы первый период как-то вяленько, во второй половине более или менее разыгрались. Потом пошли удаления, выстояли. Когда счет стал 2:2, конечно, отступать было уже некуда. Немножко добавили в скорости, забили гол. Очень рады победе.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:
– У нас сегодня игра была неплохая, после 0:2 ребята не сдавались, играли до конца. Сравняли счет, показали характер, что мы можем играть. Но, как у нас частенько бывает, ляпы нас преследуют, мы без них не можем. Не хочу обижать команду «Спартак», но голы они забили не без нашей помощи. Считаю, что сделали ошибки, которые у нас происходят регулярно. Владеем шайбой, не доводим до конца, до ума. Соперник если имеет хорошее мастерство исполнения, забивает голы и лишает нас возможности зацепиться. Тем не менее, видно, что команда не сдается. Боремся, ищем пути, возможности. Тяжеловатая у нас серия поражений, но мы не сдаемся и не сдадимся.
Отметим, что перед матчем пост генерального директора «Адмирала» покинул Сергей СОШНИКОВ. В октябре КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сошникова и Александра СЕЛИВАНОВА, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в том числе для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт.
«Амур» в Хабаровске уступил минскому «Динамо» 3:4 в серии буллитов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
Новости тематики
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Адмирал" оказался в нокауте
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
Новости раздела
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Адмирал" оказался в нокауте
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе