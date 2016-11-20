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"Спартак-Приморье" продлил победную серию в Ижевске
Самым результативным игроком матча стал Федор Ключников, набравший 30 очков
19 ноября. Суперлига - Первый дивизион. Ижевск. «Купол-Родники» (Ижевск) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 72:80 (19:19, 19:17, 22:21, 12:23)
«Купол-Родники»: Захаров – 17 очков, Подобедов, Кирьянов – по 12, Карпеко – 10.
«Спартак-Приморье»: Ключников – 30 очков (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Кривошеев – 13 (11 подборов, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Бабайлов – 12 (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Ганькевич – 10 (9 подборов, 1 блокшот), Матеюнас – 10 (2 подбора, 12 передач, 2 перехвата), Агапов – 3 (1 перехват), Анисимов – 2 (2 подбора, 1 передача), Громыко, Черныш, Белов (5 подборов).
Меньше, чем за три минуты до конца матча «Спартак-Приморье» проигрывал с разницей в 7 очков, но благодаря финишному рывку 15:0 добился гостевой победы в Ижевске. В очередной раз задачу по снайперской работе «на отлично» выполнил Федор КЛЮЧНИКОВ, по передачам – Андрей МАТЕЮНАС.
Константин СТАРОДУМОВ, директор БК «Купол-Родники»:
- Досадное поражение. Вначале мы понимали, что соперник очень серьезный, но по ходу игры появлялась надежда и за 3 минуты до конца матча повели, но занервничали и проиграли. Сегодня некого упрекнуть. В конце соперник был сильнее. У нас есть понимание, что нам надо учиться играть концовку, разбираться в этом. Необъяснимая нервозность от разыгрывающих игроков передалась всем остальным игрокам и начинался «хаос», которым воспользовался соперники. К сожалению, 37 минут для победы недостаточно, надо играть все 40 минут. Впереди ПСК «Сахалин» и его надо обыгрывать.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Тяжелая игра, которая не очень удачно для нас складывалась, но ребята боролись до конца и в итоге игру вытащили и победили заслуженно. Мы пытались играть в нашу быструю игру с самого начала, но начали мазать открытые броски, не попали пару раз из-под кольца, промазали штрафные, параллельно начали появляться ошибки в защите. Это сломало ритм игры, и мы сами себя загнали в тяжелую ситуацию. «Купол-Родники» почувствовали уверенность и до конца игры держали в напряжении. Конечно, соперник хорошо играл и достоин уважения, тут слов нет. Но в концовке Ключников попал очень важные броски и сломил противника. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые поддерживали нас в зале, и следили за игрой из Владивостока.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Иркутске. 28 ноября наша команда с 1/8 финала против «Иркута» вступит в борьбу за Кубок России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
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