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"Спартак-Приморье" вернулся домой для победы

20 Октября 2018, 08:24 | Владивосток

Чемпионы Суперлиги начали с разгрома подмосковной команды

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 19 октября. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Химки-Подмосковье» (Московская область) 99:69 (24:20, 21:18, 21:17, 33:14)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (7 подборов, 2 передачи, 3 перехвата), Мотовилов – 18 (2 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Вздыхалкин – 12 (10 подборов, 1 передача), Павлов – 10 (5 подборов, 1 передача, 1 перехват), Мартынов – 10 (4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Чернов – 9 (3 передачи, 2 перехвата), Чиликин – 8 (1 подбор, 1 блокшот), Колюшкин – 8 (1 подбор, 3, передачи, 2 перехвата), Богданов – 3, Разумов – 3 (7 подборов, 1 передача, 1 перехват), Денисов (1 передача), Бабайлов (1 передача).

«Химки-Подмосковье»: Вольхин – 15 очков (7 подборов), Ахмедов – 14 (5 передач), Зуев – 7, Сорокин, Карпенков, Гучетль – по 5.

«Спартак-Приморье» одержал крупную победу в первом домашнем матче сезона. В четвертой четверти приморцы набрали 33 очка против 14 соперника и довели разницу до разгромной. Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Григорий МОТОВИЛОВ и Максим КРИВОШЕЕВ, набравшие по 18 очков, а Алексей ВЗДЫХАЛКИН оформил дабл-дабл - 13 очков + 10 подборов.

Первое впечатление от новой команды – достаточно легкая и, как говорится, «бегущая».

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Спасибо ребятам за эту игру, много энергии было вложено, много желания было. Победить было важно сегодня в любом случае. Мы еще ищем свою игру. И с каждым матчем все лучше и лучше выглядит команда. Я доволен тем, что ребята все больше и больше понимают друг друга, и тем, что качество игры улучшается».

22 октября в СК «Олимпиец» «Спартак-Приморье» будет принимать новичка Суперлиги-1 ярославский «Буревестник». Начало игры в 19:00.

Сахалинский «Восток-76» на своей площадке обыграл «Буревестник» 90:74. На счету бывших игроков «Спартака-Приморье» Алексея ГОЛЯХОВА и Даниила СОЛОВЬЕВА по 15 очков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"

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Теги: "спартак-приморье"  Сахалин  баскетбол  милош павичевич 



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