Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
Чемпионы Суперлиги начали с разгрома подмосковной команды
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 19 октября. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Химки-Подмосковье» (Московская область) 99:69 (24:20, 21:18, 21:17, 33:14)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (7 подборов, 2 передачи, 3 перехвата), Мотовилов – 18 (2 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Вздыхалкин – 12 (10 подборов, 1 передача), Павлов – 10 (5 подборов, 1 передача, 1 перехват), Мартынов – 10 (4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Чернов – 9 (3 передачи, 2 перехвата), Чиликин – 8 (1 подбор, 1 блокшот), Колюшкин – 8 (1 подбор, 3, передачи, 2 перехвата), Богданов – 3, Разумов – 3 (7 подборов, 1 передача, 1 перехват), Денисов (1 передача), Бабайлов (1 передача).
«Химки-Подмосковье»: Вольхин – 15 очков (7 подборов), Ахмедов – 14 (5 передач), Зуев – 7, Сорокин, Карпенков, Гучетль – по 5.
«Спартак-Приморье» одержал крупную победу в первом домашнем матче сезона. В четвертой четверти приморцы набрали 33 очка против 14 соперника и довели разницу до разгромной. Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Григорий МОТОВИЛОВ и Максим КРИВОШЕЕВ, набравшие по 18 очков, а Алексей ВЗДЫХАЛКИН оформил дабл-дабл - 13 очков + 10 подборов.
Первое впечатление от новой команды – достаточно легкая и, как говорится, «бегущая».
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Спасибо ребятам за эту игру, много энергии было вложено, много желания было. Победить было важно сегодня в любом случае. Мы еще ищем свою игру. И с каждым матчем все лучше и лучше выглядит команда. Я доволен тем, что ребята все больше и больше понимают друг друга, и тем, что качество игры улучшается».
22 октября в СК «Олимпиец» «Спартак-Приморье» будет принимать новичка Суперлиги-1 ярославский «Буревестник». Начало игры в 19:00.
Сахалинский «Восток-76» на своей площадке обыграл «Буревестник» 90:74. На счету бывших игроков «Спартака-Приморье» Алексея ГОЛЯХОВА и Даниила СОЛОВЬЕВА по 15 очков.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- "Суражевка" от Абрамовича
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Проходной банк
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- "Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят"
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки