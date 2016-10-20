Исполнительный директор "Луча-Энергия" отстранен от футбола на полгода

Такое жесткое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза

Исполнительный директор ФК «Луч-Энергия» Александр ГОЛУБЧИКОВ отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев за подделку документов, предоставленных в Российский футбольный союз (РФС) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Суть истории такова - при увольнении из клуба голкипера Александра ДОВБНИ и защитника Сергея КОЛЫЧЕВА в предоставленных в РФС и ФНЛ документах вместо 26 февраля значилась другая дата – 29 февраля. При этом сами футболисты утверждали, что они официально уволились 26 февраля и в этот же день получили расчет.

На заседании Контрольно-дисциплинарный комитета РФС (КДК) лично присутствовал только Колычев, выступающий в настоящее время за «СКА-Хабаровск» Довбя прислала объяснения в письменной форме. В итоге КДК принял сторону игроков, у которых из-за перенесенных дат возникли проблемы с трудоустройством в новых клубах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"