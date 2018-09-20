www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.01 р. 100 JPY: 59.63 р.
EUR: 78.36 р. 10 CNY: 97.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"

20 Сентября 2018, 07:14 | Владивосток

Команда из Владивостока наконец-то сняла безголевое проклятие

Футбол. «Олимп-ФНЛ». 19 сентября. Домодедово (Московская область). Стадион «Авангард», 800 зрителей. «Чертаново» - «Луч» (Владивосток) 1:1 (0:0). Голы: Витюгов (59) – Дзахов (74).

«Чертаново»: Ломаев, Редькович, Солдатенков, Бортасевич, Паршиков (Горшков, 84), Глушенков (Майрович, 76), Ежов, Умяров, Витюгов, Сарвели (Колесниченко, 82), Зиньковский.

«Луч»: Котляров, Больевич, Царикаев, Марущак, Степанец, Замалиев (Пономаренко), Калугин (Визнович, 57), Машнев (Дзахов, 59), Носов, Голышев (Хлебородов, 64), Часовских.

Главный тренер ФК «Луч» Рустем ХУЗИН выполнил обещание взять очки на езде в Подмосковье. Только вот особого толку от ничьей с «пионеротрядом чертей» нет – «Луч» по прежнему прозябает в подвале турнирной таблицы, а впереди у желто-синих домашний матч, два последних из которых завершились обидными поражениями с минимальным счетом. При этом до гола ДЗАХОВА команда из Владивостока не забивала 614 минут (с учетом кубкового матча) или шесть встреч подряд!

«СКА-Хабаровск» в Ярославле сыграл вничью 1:1 с местным «Шинником». У хабаровчан уже в компенсированное время отличился РАДЧЕНКО.

После этого тура «Луч» опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице с 11 набранными очками, в активе «СКА-Хабаровск» - 1 4 очков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Чертаново"

Автор:
Теги: футбол  "Луч"  Олимп-ФНЛ  Рустем ХУЗИН 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru