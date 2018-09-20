"Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"

Команда из Владивостока наконец-то сняла безголевое проклятие

Футбол. «Олимп-ФНЛ». 19 сентября. Домодедово (Московская область). Стадион «Авангард», 800 зрителей. «Чертаново» - «Луч» (Владивосток) 1:1 (0:0). Голы: Витюгов (59) – Дзахов (74).

«Чертаново»: Ломаев, Редькович, Солдатенков, Бортасевич, Паршиков (Горшков, 84), Глушенков (Майрович, 76), Ежов, Умяров, Витюгов, Сарвели (Колесниченко, 82), Зиньковский.

«Луч»: Котляров, Больевич, Царикаев, Марущак, Степанец, Замалиев (Пономаренко), Калугин (Визнович, 57), Машнев (Дзахов, 59), Носов, Голышев (Хлебородов, 64), Часовских.

Главный тренер ФК «Луч» Рустем ХУЗИН выполнил обещание взять очки на езде в Подмосковье. Только вот особого толку от ничьей с «пионеротрядом чертей» нет – «Луч» по прежнему прозябает в подвале турнирной таблицы, а впереди у желто-синих домашний матч, два последних из которых завершились обидными поражениями с минимальным счетом. При этом до гола ДЗАХОВА команда из Владивостока не забивала 614 минут (с учетом кубкового матча) или шесть встреч подряд!

«СКА-Хабаровск» в Ярославле сыграл вничью 1:1 с местным «Шинником». У хабаровчан уже в компенсированное время отличился РАДЧЕНКО.

После этого тура «Луч» опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице с 11 набранными очками, в активе «СКА-Хабаровск» - 1 4 очков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Чертаново"