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Игроки "Луча-Энергия" объявляют забастовку
Игроки и персонал не получают зарплату уже три месяца
Игроки футбольного клуба «Луч-Энергия» (Владивосток) объявляют забастовку из-за долгов по зарплате и премиальным. В частности, команда намерена проигнорировать тренировку, которая назначена на учебно-тренировочной базе клуба на 17.00.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», накопившиеся долги по зарплате игроками и персоналу достигают трех месяцев. По разным оценкам, суммарно долги клуба варьируются в диапазоне от 120 до 200 млн рублей. Ранее решающим ударом по бюджету клуба стал отказ ПАО «ДЭК» от заключенного спонсорского контракта.
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Приморского края в прошлую среду принял заявление футбольного агента Дмитрия КИГИНЬКО о признании банкротом футбольного клуба «Луч-Энергия» (организационно-правовая форма - Ассоциация «Футбольный клуб «Луч-Энергия»). Дата рассмотрения заявления о банкротстве еще не назначена.
Автор иска зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Кигинько Дмитрий Валентинович, уроженец г.Кисловодск.
Это уже не первая тяжба г-на Кигинько с приморским клубом. По сведениям газеты «Золотой Рог» агент в марте уже отсудил у «Луча-Энергия» 1,350 млн рублей за организацию трансферов теперь уже бывших полузащитников желто-синих Дениса КЛОПКОВА (900 тыс. рублей) и Максима БУРЧЕНКО (450 тыс. рублей).
Ранее Дмитрий Кигинько пытался обанкротить ФК «Волга» (Нижний Новгород), но по ходу рассмотрения иска агент отказался от заявления и в марте 2015 года Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по заявлению о банкротстве футбольного клуба, который впоследствии добровольно снялся с первенства ФНЛ.
На данный момент «Луч-Энергия» занимает последнее место в первенстве ФНЛ. На 26 сентября назначен очередной матч – наша команда дома принимает «Спартак-2».
Досье «Золотого Рога»: Футбольный клуб «Луч-Энергия» основан в 1952 году в качестве заводской команды и уже почти 60 лет представляет Владивосток на турнирах разного уровня. Дебютом и рождением команды принято считать 2 мая 1958 года – день первого официального матча в профессиональном статусе. При активном содействии и патронаже губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА клуб за три сезона вышел в премьер-лигу, став победителем зоны «Восток» второго дивизиона в 2003 году и первого дивизиона в 2005 году. На данный момент «Луч-Энергия» провел 4 сезона в чемпионатах России и участвует в 10-м первенстве страны. Организационно-правовая форма: Ассоциация «Футбольный клуб «Луч – Энергия». Названия команды: «Луч» (1958-2002), «Луч-Энергия» (с 2003 года).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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