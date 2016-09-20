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"Адмирал" отыскал нападающего в Северной Америке
Сегодня в матче против «Салавата Юлаева» в приморской команде может дебютировать Джейсон Акесон
ХК «Адмирал» перед матчем с «Салаватом Юлаевым» заключил контракт до конца сезона с 26-летним канадским нападающим Джейсоном АКЕСОНОМ из фарм-клуба «Оттавы» Binghamton Senators.
В прошлом сезоне уроженец Орлеанса выступал в АХЛ за «Рочестер Американс» и «Бингемтон Сенаторз», сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий Джейсон Акесон (178 см, 94 кг) родился 3 июня 1990 года в Орлеансе (Канада).
В Лиге Онтарио (OHL) набирал больше очка за матч, на протяжении трех сезонов будучи одним из лучших бомбардиров и распасовщиков Kitchener Rangers: 244 матча, 283 (79+204) очка. В сезоне 2007/08 стал чемпионом Лиги Онтарио, в сезоне 2010/11 – лучшим ассистентом лиги (84 передачи), обладателем Eddie Powers Trophy – самому результативному игроку лиги (108 очков), обладателем OHL Leo Lalonde Trophy – игрок года, обладателем William Hanley Trophy – лучший игрок лиги по мнению болельщиков.
В АХЛ выступал последние четыре сезона за Adirondack Phantoms, Lehigh Valley Phantoms, Rochester Americans и Binghamton Senators: в общей сложности сыграл 338 встреч, в активе 277 (94+183) очков. В сезоне 2011/12 стал лучшим ассистентом лиги среди новичков (41 передача). Руководство Adirondack Phantoms признало Джейсона самым звёздным игроком в истории клуба.
В НХЛ сражался за «Филадельфию Флайерз»: в регулярных чемпионатах провёл 15 матчей, набрал 2 (1+1) очка. В плей-офф-2015 на его счету 7 матчей и 3 (2+1) очка.
В прошедшем сезоне в АХЛ за «Рочестер» и «Бингемтон» заработал 52 (13+39) очка в 73 матчах.
В «Адмирале» Джейсон будет выступать под номером 90.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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