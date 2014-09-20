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"Луч-Энергия" проиграл во Владивостоке "Волге"
Подопечные Александра Григоряна прервали беспроигрышную серию из шести матчей
20 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо", 3,6 тыс. зрителей. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Волга" (Нижний Новгород) 1:3 (0:2).
"Луч-Энергия": Книга, Славнов, Тетрашвили (Аверьянов, 35), Бурченко (Гаракоев, 42), Корян (Мязин, 61), Джиоев, Семочко, Ваганов, Мирошниченко, Лебедев, Нивалдо (Клопков, 76).
"Волга": Нигматуллин, Прошин, Леандро, Джалилов, Полянин (Кураев, 80), Жестоков, Петров (Ковальчук, 54), Саркисов (Козлов, 37), Маляка (Суханов, 64), Миносян, Кухарчук.
Голы: Аверьянов (65) - Саркисов (15), Жестоков (31 - 11-метровый), Козлов (90+2).
"Луч-Энергия" провалил первый тайм, имел неоспоримое преимущество во втором, но дожать соперника не смог. У гостей результат "сделал" опытный САРКИСОВ, забивший гол и организовавший пенальти, который, кстати, можно было и не свистеть. У хозяев явно выпадали из игры ТЕТРАШВИЛИ, КОРЯН и ЛЕБЕДЕВ, совершивший несколько ошибок.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер ФК "Волга":
- Хорошая игра получилась, боевая. Может быть, качество несколько хромало. Пока у нас были силы, мы могли нивелировать сильные стороны вашей команды. Потом сил стало не хватать, перелет тоже сказался. Снимаю шляпу перед "Лучом", которому летать приходиться еще чаще. У нас молодая команда, которая только организуется.
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК "Луч-Энергия":
- Я ошибся в выборе нападающих. НИВАЛДО играл верхнего, Корян – нижнего. Эта расстановка оказалась неэффективной в первом тайме. Кстати, также было и на тренировках. Моя ошибка.Первый тайм превратился в бенефис Саркисова. После того, как он сделал два гола, на этом игра "Волги" закончилась. Во втором тайме мы имели несколько стопроцентных голевых моментов. Порядка пяти-шести. Должны были свести мачт хотя бы к ничьей. Такую "Волгу" мы вряд ли имели право отпускать.
24 сентября "Луч-Энергия" во Владивостоке принимает в рамках Кубка России "Рубин" (Казань). Начало матча в 19.30.
После 11 туров "Луч-Энергия" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея, как и "Анжи", матч в запасе.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".
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