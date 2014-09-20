www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Луч-Энергия" проиграл во Владивостоке "Волге"

20 Сентября 2014, 20:17 | Владивосток

Подопечные Александра Григоряна прервали беспроигрышную серию из шести матчей

20 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо", 3,6 тыс. зрителей. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Волга" (Нижний Новгород) 1:3 (0:2).

"Луч-Энергия": Книга, Славнов, Тетрашвили (Аверьянов, 35), Бурченко (Гаракоев, 42), Корян (Мязин, 61), Джиоев, Семочко, Ваганов, Мирошниченко, Лебедев, Нивалдо (Клопков, 76).

"Волга": Нигматуллин, Прошин, Леандро, Джалилов, Полянин (Кураев, 80), Жестоков, Петров (Ковальчук, 54), Саркисов (Козлов, 37), Маляка (Суханов, 64), Миносян, Кухарчук.

Голы: Аверьянов (65) -  Саркисов (15), Жестоков (31 - 11-метровый), Козлов (90+2).

"Луч-Энергия" провалил первый тайм, имел неоспоримое преимущество во втором, но дожать соперника не смог. У гостей результат "сделал" опытный САРКИСОВ, забивший гол и организовавший пенальти, который, кстати, можно было и не свистеть. У хозяев явно выпадали из игры ТЕТРАШВИЛИ, КОРЯН и ЛЕБЕДЕВ, совершивший несколько ошибок.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер ФК "Волга":

- Хорошая игра получилась, боевая. Может быть, качество несколько хромало. Пока у нас были силы, мы могли нивелировать сильные стороны вашей команды. Потом сил стало не хватать, перелет тоже сказался. Снимаю шляпу перед "Лучом", которому летать приходиться еще чаще. У нас молодая команда, которая только организуется.  

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер ФК "Луч-Энергия":

- Я ошибся в выборе нападающих. НИВАЛДО играл верхнего, Корян – нижнего. Эта расстановка оказалась неэффективной в первом тайме. Кстати, также было и на тренировках. Моя ошибка.Первый тайм превратился в бенефис Саркисова. После того, как он сделал два гола, на этом игра "Волги" закончилась.  Во втором тайме мы имели несколько стопроцентных голевых моментов. Порядка пяти-шести. Должны были свести мачт хотя бы к ничьей. Такую "Волгу" мы вряд ли имели право отпускать.

24 сентября "Луч-Энергия" во Владивостоке принимает в рамках Кубка России "Рубин" (Казань). Начало матча в 19.30.

После 11 туров "Луч-Энергия" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея, как и "Анжи", матч в запасе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  футбол  александр григорян 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru