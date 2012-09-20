Строящийся КСК в районе ст. Спутник во Владивостоке не сможет принять всех желающих

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября, ZRPRESS. Сегодня рабочая группа по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС провела общественную экспертизу концертно-спортивного комплекса, возведение которого идёт в районе станции Спутник.

На вопросы общественной группы ответил заместитель директора КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» Сергей Запорожец.

Он сообщил, что объект готов на 60 процентов, в здании частично смонтировано сложное технологическое оборудование и ведутся отделочные работы.

Участники рабочей группы осмотрели строящийся концертно-спортивный комплекс и задали ряд вопросов специалистам. В частности, их интересовала транспортная инфраструктура, пожарная безопасность, доступность для людей с ограниченными возможностями.

По итогам работы общественная группа внесла предложение – расширить стоянку для автомобилей. Сейчас она рассчитана всего на 570 машин при максимальной вместимости зрительного зала 7 тысяч человек.

Кроме того, участники рабочей группы по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС считают необходимым серьёзно и ответственно подойти к выбору управляющей компании для будущего концертно-спортивного комплекса. Как отметила председатель рабочей группы Марина Шемилина: «Важно, чтобы в будущем этим значимым для края объектом управляли профессионалы, которые смогут организовать здесь и спортивные соревнования, и концерты самого высокого уровня, но при этом не забудут о секциях для детей и всех, кто хочет заниматься спортом».

Напомним, рабочая группа по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС создана по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Свои предложения по дообустройству объектов саммита АТЭС участники рабочей группы должны подготовить до 30 сентября. По словам губернатора, все поступившие предложения будут рассмотрены в администрации края и ранжированы по их важности для жителей Владивостока и Приморского края, а также по срокам реализации.

Для справки. В концертно-спортивном комплексе будет 2 хоккейных коробки, соответствующие стандарту КХЛ. При необходимости их можно будет уменьшить и до стандарта НХЛ. Одно из ледовых полей (основное) можно трансформировать в концертную площадку, и за счёт установки дополнительной трибуны аудитория составит 7 тысяч человек. Во время проведения концертов или спортивных матчей второе поле (тренировочное) отделяется от остального зала перегородкой.

На зрительских трибунах предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. Помимо ледовых арен в концертно-спортивном комплексе предусмотрены 2 тренировочных спортзала, а также помещения для кафе, удобных раздевалок, медпункта.

К концертно-спортивному комплексу можно будет подъехать как с трассы М-60 «Уссури», так и с автодороги «Владивосток - Находка». В ходе работ по благоустройству территории будет обустроен удобный проход с железнодорожной станции «Спутник».

Компания «Дальспецстрой», подрядчик строительства, взяла на себя обязательство завершить строительство концертно-спортивного комплекса на несколько месяцев раньше срока. Объект будет сдан в первой половине 2013 года – сообщил Сергей Запорожец.

«Золотой Рог».