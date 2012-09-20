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Владивостокский ФК "Луч-Энергия" опустился на третью строчку
ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября, ZRPRESS. "Луч-Энергия", фаворит зоны "Восток" на "бумаге", впервые в нынешнем сезоне упустил лидерство в турнире, сведя вничью уже четвертый матч подряд.
19 сентября подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА не сумели переиграть в Благовещенске местный "Амур-2010" - 0:0. Очередной осечкой лидера воспользовались сразу два преследователя - "Чита" и "Смена".
"Чита" на своем поле переиграла "Иртыш" - 4:2, "Смена" в Комсомольске-на-Амуре взяла верх над "Сахалином" - 2:1. В активе "Читы" 24 очка, "Луч-Энергия" и "Смена" набрали по 23 очка (комсомольчане опережают желто-синих по дополнительным показателям).
Не самый худший результат?
"Луч-Энергия": ШОГЕНОВ, УЧУРОВ, МОГИЛЕВСКИЙ, ЗЕМЧЕНКОВ (САГИРОВ, 62), КОРЯН, СУРОДИН, ТИХИЙ, ИЗОТОВ, КОЛЫЧЕВ, МАМАЕВ (СТОЛБОВОЙ, 64), РЕЗНИКОВ (ДУДКИН, 76).
В Благовещенске первый реальный опасный момент у ворот "Луча-Энергия" произошел в середине первого тайма, сообщает официальный сайт ФК "Амур-2010!. Михаил ПАЙМУРАТОВ с правого фланга сделал отличный прострел, но оказавшийся на ударной позиции Яков ЭРЛИХ с семи-восьми метров головой отправил мяч не в ворота, а в ...аут! Желто-синие ответили в конце тайма неплохим розыгрышем стандарт: после розыгрыше штрафного "палочка-выручалочка" Илья Изотов ударил метров с двадцати пяти - мяч ушел за лицевую линию, едва не задев штангу.
Вторая половина матча началась с атак "Амура". И уже в первый пять минут хозяева могли решить судьбу матча. В первом эпизоде, после отличного паса пяткой Эрлиха чуть замешкался Паймуратов и защитник "Луча-Энергия" успел выбить мяч на угловой. А через пару минут уже Владимир МАЛЫШЕВ вывел на ударную позицию Эрлиха, но форвард хозяев с пяти метров послал мяч намного выше ворот.
В конце матча гости прижали "Амур-2010" к своим воротам. И на 88-й минуте (именно на этой минуте в матче первого круга между этими соперниками "Луч-Энергия" вырвал победу) имели отличный шанс забить: мяч после удара со штрафного метров с двадцати пяти летел точно в нижний угол ворот Дмитрия РЯБОВА, но голкипер сумел парировать этот удар.
Константин Емельянов после игры не выглядел слишком расстроенным:
- Игра получилась боевой, - отметил наставник "Луча-Энергия" на послематчевой пресс-конференции. - У вашей команды, как мне показалось, был просто запредельный настрой на этот матч. Так что ничья с такой командой как ваша, это не самый худший результат. Сегодня могли выиграть и мы, и вы...
Следующую игру "Луч-Энергия" проведет 22 сентября в Комсомольске-на-Амуре против "Смены".
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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