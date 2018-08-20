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Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера

20 Августа 2018, 11:00 | Владивосток

Отправив в отставку бывшего главного тренера команды из Владивостока

Новым главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск» стал бывший тренер «Анжи» Вадим ЕВСЕЕВ. Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Помогать ему будут Александр ГРИШИН (ассистент), Владимир СЫЧЕВ (тренер вратарей) и Юрий СОЛАНЕ (тренер по физподготовке).

Контракт с прежним наставником армейцев Сергеем ПЕРЕДНЕЙ, тренировавшем в свое время «Луч», расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним Хабаровск покидают тренеры Александр УШАХИН (также тренировал команду из Владивостока) и Дмитрий ТЯПУШКИН.

Ранее Евсеев работал главным тренером в «Текстильщике» и «Амкаре», в июне этого года вошел в тренерский штаб «Анжи».

22 августа «Луч» встретится со «СКА-Хабаровск» во Владивостоке в 1\32 финала розыгрыша ОЛИМП-Кубка России по футболу 2018/2019. Начало матча в 19.00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Анжи"

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Теги: "Луч"  "СКА-Хабаровск"  футбол  Кубок России 



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