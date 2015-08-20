www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" остался без главного тренера

20 Августа 2015, 09:42 | Владивосток

Эдуард Сандлер объяснил свою отставку невозможностью сформировать команду, способную бороться за медали

Попечительский совет баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» принял отставку главного тренера Эдуарда САНДЛЕРА, сообщает деловая газета "Золотой Рог". При этом, на сайте клуба Сандлер до сих пор присутствует как президент. Газета "Золотой Рог" на днях писала о критической ситуации в команде.

Отметим, что заместителем председателя попечительского совета является Сергей НАСОНОВ, который руководил «Спартаком-Приморье» до Эдуарда Сандлера.

С письменным заявлением с просьбой снять с него полномочия главного тренера Сандлер обратился в связи с невозможностью сформировать команду, способную бороться за медали чемпионата и Кубка страны.

Тренерский дебют Эдуарда Сандлера состоялся в прошлом году в финале чемпионата России по стритболу, в котором возглавляемая им команда ПСРЗ стала чемпионом России. Не менее удачным оказался и дебют в «большом» баскетболе, в роли главного тренера Сандлер привел «Спартак-Приморье» к «бронзе» Кубка России и «серебру» Суперлиги.

Сергей МЕДВЕДЕВ, исполнительный директор, член попечительского совета БК «Спартак-Приморье»:

- Да, Эдуард Михайлович письменно обратился к попечительскому совету с просьбой снять с него полномочия главного тренера. Аргумент был один – по плану главного тренера 15 августа должны были начаться первые учебно-тренировочные сборы, но они не начались по финансовым причинам. Решение Эдуарда Михайловича логично, и мы приняли его просьбу. Кто возглавит клуб, сейчас неясно, это будет зависеть от того, какой уровень коллектива все же удастся собрать к началу чемпионата.

Газета «Золотой Рогу» прогнозировала отставку Эдуарда Сандлера. После ухода из Приморья ОАО "ДВЭУК" (энергетики завершили строительство энергообъектов в рамках саммита АТЭС) у клуба так и не появилось реального спонсора из числа экономических структур, а существовать исключительно на средства регионального бюджета означает отказ от борьбы за высокие места и прозябание на дне турнирной таблицы.

В настоящее время у администрации Приморья существует задолженность перед БК "Спартак-Приморье" в размере 12,7 млн рублей, в связи с чем клуб приостановил работу, чтобы не попасть в еще большую долговую яму.

Что касается будущего места работы Эдуарда Сандлера, то им станет новый амбициозный проект под именем БК «Сахалин».

С инициативой создания баскетбольной команды на базе профессионального спортивного клуба Сахалин выступил врио губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО. Его предложение поддержали в Российской федерации баскетбола и допустили команду к участию в суперлиге "А" чемпионата России, минуя низшие лиги.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Фото БК "Спартак-Приморье"

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  эдуард сандлер  "спартак-приморье" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru