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Баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" остался без главного тренера
Эдуард Сандлер объяснил свою отставку невозможностью сформировать команду, способную бороться за медали
Попечительский совет баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» принял отставку главного тренера Эдуарда САНДЛЕРА, сообщает деловая газета "Золотой Рог". При этом, на сайте клуба Сандлер до сих пор присутствует как президент. Газета "Золотой Рог" на днях писала о критической ситуации в команде.
Отметим, что заместителем председателя попечительского совета является Сергей НАСОНОВ, который руководил «Спартаком-Приморье» до Эдуарда Сандлера.
С письменным заявлением с просьбой снять с него полномочия главного тренера Сандлер обратился в связи с невозможностью сформировать команду, способную бороться за медали чемпионата и Кубка страны.
Тренерский дебют Эдуарда Сандлера состоялся в прошлом году в финале чемпионата России по стритболу, в котором возглавляемая им команда ПСРЗ стала чемпионом России. Не менее удачным оказался и дебют в «большом» баскетболе, в роли главного тренера Сандлер привел «Спартак-Приморье» к «бронзе» Кубка России и «серебру» Суперлиги.
Сергей МЕДВЕДЕВ, исполнительный директор, член попечительского совета БК «Спартак-Приморье»:
- Да, Эдуард Михайлович письменно обратился к попечительскому совету с просьбой снять с него полномочия главного тренера. Аргумент был один – по плану главного тренера 15 августа должны были начаться первые учебно-тренировочные сборы, но они не начались по финансовым причинам. Решение Эдуарда Михайловича логично, и мы приняли его просьбу. Кто возглавит клуб, сейчас неясно, это будет зависеть от того, какой уровень коллектива все же удастся собрать к началу чемпионата.
Газета «Золотой Рогу» прогнозировала отставку Эдуарда Сандлера. После ухода из Приморья ОАО "ДВЭУК" (энергетики завершили строительство энергообъектов в рамках саммита АТЭС) у клуба так и не появилось реального спонсора из числа экономических структур, а существовать исключительно на средства регионального бюджета означает отказ от борьбы за высокие места и прозябание на дне турнирной таблицы.
В настоящее время у администрации Приморья существует задолженность перед БК "Спартак-Приморье" в размере 12,7 млн рублей, в связи с чем клуб приостановил работу, чтобы не попасть в еще большую долговую яму.
Что касается будущего места работы Эдуарда Сандлера, то им станет новый амбициозный проект под именем БК «Сахалин».
С инициативой создания баскетбольной команды на базе профессионального спортивного клуба Сахалин выступил врио губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО. Его предложение поддержали в Российской федерации баскетбола и допустили команду к участию в суперлиге "А" чемпионата России, минуя низшие лиги.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК "Спартак-Приморье"
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