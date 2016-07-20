"Луч-Энергия" приобрел игрока сборной Молдавии

29-летний защитник Кашкавал стал четвертым легионером в составе приморцев

ФК «Луч-Энергия» с 19 июля заявил 29-летнего молдавского защитника Адриана КАШКАВАЛА. В составе желто-синих габаритный игрок (194 см) будет выступать под номером 27. Фактически это четвертый легионер в составе приморцев с учетом вратаря ГАВРИЛОВА (Белоруссия), нападающих НИВАЛДО (Бразилия) и МИХАЛЕВА (Украина). При том что по регламенту ФНЛ на поле может находиться лишь три иностранца.

Для приморской команды это жизненно необходимое усиление, так как крепость защитной линии является основой действующей игровой модели подопечных Сергея ПЕРЕДНИ.

Последним клубом Адриана, имеющего на своем счету несколько матчей за национальную команду, было «Динамо-Авто» из Тирасполя, где он играл центрального защитника. Заграничная карьера Кашкавала насчитывает выступления за казахстанский «Кайсар» (Кзыл-Орда), узбекские «Алмалык» (Алмалык) и «Нефтчи» (Фергана).

Другим новичком «Луча» стал 25-летний опорный полузащитник Юрий ПЕТРАКОВ, сын нынешнего главного тренера ФК «Томь» Валерия ПЕТРАКОВА. Юрий родился в шведском Лулео. В минувшем сезоне выступал за московское «Торпедо», в составе которого отыграл 20 матчей и забил два мяча. Также в послужном списке Юрия выступление за столичные клубы ЦСКА, «Динамо» и «Москва», брянское «Динамо», «Томь» и молдавский «Шериф».





Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток