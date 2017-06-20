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"Луч-Энергия" начал с победы в противостоянии с "Волгарем"

20 Июня 2017, 12:59 | Владивосток

Победный мяч на счету вернувшегося во Владивосток Андрея Мязина

«Луч-Энергия», сохранивший прописку в ФНЛ, начал подготовку к сезону с двух матчей против астраханского «Волгаря». В первом матче, завершившемся нулевой ничьей, на поле вышли в основном игроки, находящиеся на просмотре.

Во втором матче номинально основной состав «Луча» вырвал победу благодаря голу на 44-ой минуте вернувшегося в команду Андрея МЯЗИНА. Во втором тайме полузащитник «Волгаря» Алексей СУТОРМИН не реализовал пенальти, попав в штангу. Ворота желто-синих защищал Александр КОТЛЯРОВ.

Отметим, что цвета «Луча» в этом сезоне будет защищать защитник Александр МАРЧЕНКО, арендованный у «Краснодара». Напомним, что в клуб Сергея Галицкого ранее перебрался воспитанник «Луча» Алексей ГРИЦАЕНКО, заключивший с «быками» 4-летний контракт.

Контракты с «Лучом» также подписали защитник Астемир СОБЛИРОВ, полузащитник Амир БАЖЕВ (оба - «Спартак», Нальчик), полузащитник Артем МАКАРЧУК («Балтика», Калининград»). Близок к подписанию контракта с 28-летний полузащитник Семен ФОМИН, родившийся и выросший во Владивостоке. Как минимум, еще на один сезон во Владивостоке остается 30-летний полузащитник Сергей ПОНОМАРЕНКО, в прошлом сезон зачастую игравший в защите.

Первенство ФНЛ 2017-2018 «Луч-Энергия» начнет 8 июля матчем в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: футбол  "луч-энергия" 



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