"Луч-Энергия" отгрузил 13 мячей в ворота белорусского "Молодечно"

Покер на счету бывшего полузащитника «Тамбова» Вадима Минича

Минск. 19 июня. ФК «Молодечно» (Молодечно) - ФК «Луч-Энергия» - 0:13 (0:7).

«Луч-Энергия» (старт.): Сальников, Борисов, Попов, Коломыц, Минич, Гевлич, Иванников, Джигкаев, Пономаренко, Столбовой, Гордиенко. На замену выходили: Заморока, Пискунов, Грицаенко, Кортава, Носов, Лупарев.

Голы: Столбовой (3), Минич (11, 43, 44, 45), Иванников (27), Гордиенко (40, 80), Кортава (50, 61), Лупарев (63), Пискунов (73, 87).

«Луч-Энергия» продолжает поиск игроков, способных заменить потерянных НИВАЛДО, КАЗАНКОВА, РЕБКО и КАБУТОВА. Впервые в стартовом составе вышел воспитанник Центра подготовки юных футболистов «Луча-Энергия» вратарь Артем САЛЬНИКОВ. Но главным героем «прогулки» стал экс-полузащитник новомосковского «Химика» Вадим МИНИЧ, не подошедший «СКА-Хабаровск». В весенней части прошлого первенства ФНЛ Минич защищал цвета «Тамбова», но про окончании сезона стороны расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению. В футболке «Луча» Минич оформил покер, при этом три мяча подряд забил в течение трех минут! Неплохая скорострельность, пусть и на фоне очень слабого соперника.

Среди новичков отметим 22-летнего полузащитника Романа ДЖИГКАЕВА, в 2015 году в составе армавирского «Торпедо» выигравшего первенство ПФЛ в зоне «Юг». Летом 2015 года хавбек перешел в «Коломну». В 2012 году хавбек находился в аренде в чешском «Банике». В 2014 году стал обладателем Кубка Молдавии в составе «Зимбру».

На просмотре в «Луче» также находился 37-летний нападающий Антон ХАЗОВ, в сезоне 2015-2016 защищавший цвета пензенского «Зенита», а в июне 2016 года подписавший контракт с ФК «Олимпиец» сроком на один год.

Тем временем соседи из Хабаровска продолжают призывать под свои знамена бывших лидеров «Луча» - вслед за бразильским универсалом Нивалдо и Максимом Казанковым под крыло Александра ГРИГОРЯНА перебрался голкипер Александр ДОВБНЯ, покинувший Владивосток после того как стал «героем» демарша группы игроков, выбивавшей долги. Довбня рассматривается в качестве замены голкиперу Юрию ДЮПИНУ, который переходит в «Кубань», воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему сменить клуб за фиксированную сумму компенсации. Набравший великолепную форму еще во Владивостоке Нивалдо отличился хет-триком в составе хабаровчан в матче против «Евпатории», а счет тогда открыл еще один бывший лидер приморской команды Руслан КОРЯН.

Следующую контрольную встречу на сборе в Минске «Луч-Энергия» проведет 22 июня против астраханского «Волгаря».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч-Энергия».