Футбол: "Луч-Энергия" оказался на перепутье

Главный тренер желто-синих Александр Григорян ждет задачи, которую перед ним поставит руководство

От «Луча-Энергия» после скорого возвращения в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) чуда не ждали. Команда с не самым большим бюджетом, без сыгранного костяка игроков, плюс объективные сложности с дальними перелетами. Как бы не вылететь, предрекали скептики. Однако после некоторой заминки на старте турнира команда в итоге смогла пробиться в полуфинал Кубка России (!) и всерьез претендовала на выход в стыковые игры. В итоге «Луч-Энергия» финишировал на 8-ой строчке итоговой таблицы, серьезно смазав финиш.

Финальную точку сезона должен был поставить домашний матч с одной из сильнейших команд ФНЛ «Газовиком», лучшей командой лиги в весенней части первенства. Увы, но в буйно дождливую погоду, всегда считавшуюся подспорьем «Луча», желто-синие были нещадно биты 1:4. Как считает главный тренер Александр ГРИГОРЯН, по делу. Притом что исход матча мог круто развернуться в пользу проигравшей команды.

- Конечно, неприятно в целом позитивный сезон, в котором мы отдали очень много сил, заканчивать таким матчем. Итог закономерен, безусловно. Начиная с игры с «Арсеналом» («Луч-Энергия» уступил на своем поле 0:4. - Прим. авт.) соперники раскусили нашу команду в том состоянии, в котором она находится. И по составу, и в целом по их состоянию. Играя на нашем поле, практически все команды используют тактику, основанную на быстрых контратаках. Скажем так, мы этой тактике противостоим очень неубедительно. И этому есть объяснения.

То, что сегодня (15 мая. - Прим. авт.) произошло, я предполагал. Матч ожидался очень сложный. Мотивация некоторых игроков достигла нуля. И это понятно. Идет время, клуб не продлевает контракты, не обсуждаем их. Естественно, что игроки дергаются, нервничают, и на это у них есть основания. Сегодняшняя игра показала, что нам нужны кардинальные изменения в составе. Почему? Я благодарен всем ребятам, которые работают со мной, но все-таки каждый тренер хочет подбирать большую часть игроков под свое видение. Скажу так: больше половины нынешнего состава мы выбирали исходя из других принципов.

Наступило время, когда руководство должно выбрать дальнейшее направление. Пока я не знаю, что нужно от команды, какие цели и задачи перед ней будут поставлены. Но независимо от конечного решения я хочу комплектовать команду под свое видение. Если не будет стоять никаких задач - ставка будет делаться на игроков среднего уровня и ниже. Но это ни в коем случае не означает, что в этом случае нельзя показывать качественный футбол. Просто нужно методично выстраивать систему тренировок и игры, идеологию. Чтобы коллектив был сплоченным и в эмоциональном плане, и в плане построения игры.

Судя по тому, что «Луч-Энергия» сейчас испытывает определенные финансовые проблемы, а ранее этого не было, я понимаю, что какие-то сверхзадачи вряд ли будут передо мной поставлены. Но иногда сверхзадачей становится и достойная игра со скромным составом. Например, как сегодня очень достойно выглядит «Спартак» из Нальчика (чудом избежавший банкротства после вмешательства руководства республики Кабардино-Балкария, решившей сохранить команду. - Прим. авт.). Команда не обладает «звездами», а делает ставку на молодых ребят. Но мы по пути Нальчика не можем пойти, так как у них большинство молодежи - это воспитанники местной школы, которые оказались в московских клубах и были взяты в аренду. Это школа. Мы не можем завести во Владивосток молодых ребят по остаточному принципу. Это лишено всякого смысла. Молодых по остаточному принципу не завозят. Молодых берут одаренных, перспективных и так далее.

Поэтому, как бы ситуация ни сложилась, я готов решать любую задачу, которую передо мной поставят. Лишь бы ее поставили. Эта неопределенность, естественно, очень сильно сказалась на команде в последних турах. Хотя, не буду уходить в сторону, мы не вылезли из этой ямочки после кубковых матчей (в полуфинале Кубка России «Луч-Энергия» уступил будущему обладателю ценного приза «Ростову». - Прим. авт.). В какие-то игры мы тяжело восстанавливались эмоционально. Было видно, что показывали неплохую игру, но потом опять погружались в это состояние. И мне понятно, что команда все-таки выхлестнулась. И я, конечно же, как тренер допускал ошибки. Безусловно. Хотя бы взять последнюю игру с «Газовиком».

В любом случае хочу подчеркнуть, я жажду перемен. Прежде всего в составе. Откровенно говоря, я могу признавать свои ошибки, но в средней линии игроков, умеющих контролировать мяч, менять направление атак, варьировать темпом игры, у нас просто нет! Мы видим, что практически в каждой команде ФНЛ есть минимум два центральных полузащитника, которые обладают этими качествами.

Увы, но имеющиеся сегодня в нашем распоряжении центральные защитники не готовы играть так высоко, как требую я. Они элементарно даже не обладают требуемыми скоростными качествами для такой модели. Другое дело, что эти же игроки еще осенью играли удачно и предпосылки для этого, поверьте мне, были.

Безусловно, нам явно необходим нападающий, а желательно двое. Которые на хорошем уровне умеют цепляться за мячи, владеют неплохим дриблингом и обладают элементарной агрессей. Поэтому сегодня, вспоминая ДОРОЖКИНА (в перерыве первенства ушел на повышение в премьер-лигу. - Прим. авт.), мы понимаем, что пусть он много и не забил в нашем составе, но для той игры, которую я хочу строить в «Луче», нападающий такого плана просто необходим. И если форварды не будут обладать такими качествами, играть в то, что я хочу, не получится.

Как бы ни сложились обстоятельства, я буду менять состав кардинально. Если будет финансовая возможность взять мастеровитых игроков, значит появятся мастеровитые и мотивированные игроки. Если такой возможности не будет - появятся игроки пусть и без громких имен, но те, которые соответствуют моим требованиям игры и которые восприимчивы к тактике.

1 июня мы начинаем подготовку на базе в Сосновом бору в Подмосковье. Первый этап сбора продлится две недели. Затем недельный перерыв, и еще неделя в «Бору», после чего приезжаем во Владивосток (первенство ФНЛ сезона-2014/15 должно стартовать 6 июля. - Прим. авт.).

На данный момент (16 мая. - Прим. авт.) я отправляюсь в отпуск с полной неясностью, как мы будем проводить комплектование команды. Думаю, что ясность проявится на днях. Последняя игра с «Газовиком» меня твердо убедила в направлении, в котором я должен действовать. Зная себя, мог бы просто махнуть рукой и оставить все как есть. Все-таки эта же команда играла, и достаточно неплохо, в том числе и в ряде весенних матчей. Все, что делается, делается к лучшему. Зато сейчас я четко знаю, что мне делать. Но мне нужны такие же четкие указания от руководства. На что я могу рассчитывать.

- Вы говорите, что все упирается в финансовый вопрос. При наличии достаточного финансирования, вы уже прикинули шорт-лист игроков, которые могут откликнуться на призыв из Владивостока и усилят команду?

- Мой список предполагает игроков хорошего качества, имеющих имя в первом дивизионе и хороший возраст. Это либо футболисты, с которыми я до этого работал, либо футболисты, возможности которых я изучил по первому дивизиону и с которыми у меня уже есть договоренность, что они к нам приедут. Но, подчеркну, это уровневые игроки. Если руководство даст мне «зеленый свет» на их приобретение, они 1 июня уже будут в Сосновом бору. Что касается селекции, я эту почву подготовил намного раньше. В этом направлении нужно работать постоянно, не ждать окончания сезона.

Вариант два - мне говорят, что во Владивостоке сейчас нет возможности обеспечить игроков высокого уровня. Тогда я пойду по другому пути. Думаю, что тогда на клуб нагрузка несколько упадет. Но в любом случае игроков ниже среднего уровня я таких не знаю. Тогда селекционный отдел должен предоставить мне на сборах кандидатов, а я должен из них выбрать основу для построения новой команды. Времени, конечно, будет мало, но что поделаешь. В принципе, мы в этом сезоне доказали, что неплохую команду можно скомплектовать и в кратчайшие сроки.

- В межсезонье клуб приобрел четверку топовых по меркам ФНЛ игроков. Они оправдали ваши ожидания?

- Отчасти БЕНДЗЬ (воспитанник краснодарской футбольной школы перебрался весной во Владивосток из команды премьер-лиги «Кубань», не проведя за которую в осенней части Чемпионата России ни одного матча. - Прим. авт.) только оправдал мои ожидания. АСИЛЬДАРОВ (в свое время уже выступал за «Луч-Энергия» в премьер-лиге. - Прим. авт.), как ни крути, забил пять мячей. А для нападающего год отсутствия игровой практике, как было в его случае, это очень непросто. Вы посмотрите, он сейчас где-нибудь всплывет и еще заявит о себе. Во Владивостоке ему «второе дыхание» все-таки открыли. Шамиль сыграл достойно, но мои ожидания он не оправдал и на 50%. В любом случае я благодарен ему, что он откликнулся на мое предложение. Но в дальнейшем мне хотелось бы самому выбирать кандидатуру на эту позицию, и таковые у меня уже есть.

Что касается ПОНОМАРЕВА (пришел в «Луч-Энергия» из «Мордовии», вышедшей в премьер-лигу. - Прим. авт.), то он, на мой взгляд, не сыграл в свой уровень. Хотя я еще проведу более детальный анализ. Может быть, ожидавшийся от него уровень был слишком завышенным? В реалии я пока не увидел от негой той игры, на которую рассчитывал. Игру САВИНА (пришел из тульского «Арсенала», также ушедшего на повышение. - Прим. авт.) даже обсуждать не имеет смысла. Перед последней игрой он попросил отпустить его. «Я не могу позориться. У меня все-таки есть имя в большом футболе», - сказал он мне. И он сделал единственно верный шаг, на мой взгляд. Нельзя абсолютно неподготовленному игроку выходить на игры. В той ситуации, в которой он оказался, футболисты только к беговой работе начинают подходить в плане реабилитации, а он уже успел сыграть несколько игровых отрезков. И с настроем у него все было в порядке. Но что ты сделаешь, если не бежится. Просто не готов.

- Скажите, а на игроков нынешнего «Луча-Энергия» спрос есть?

- Думаю, да. Ибо очень уже много нас показывали по телевизору (улыбается). Каждый из футболистов принес много пользы. Тот же КУДРЯШОВ (в свое время уже выступал за «Луч-Энергия в ФНЛ. - Прим. авт.). Во-первых, появился в трудную для нас минуту. И свою лепту внес, и по игре, и по отношению к делу, по влиянию на коллектив, наконец. Но в любом случае я прихожу к выводу, что у меня на этой позиции должен быть пусть и не такой гениальный, как он, игрок. А он абсолютный гений, потому что мыслит на двое суток раньше, чем любой другой футболист. Но в его случае я понял, что нельзя делать исключение для своей системы игры. Ну не вписывается Дима в плане динамики ни в какие мои критерии. Поэтому, как бы я ни пытался его ввести, все это противоречит моим требованиям. В тренировочном процессе я пытаюсь выстраивать одно, а в игре приходится подстраиваться под игрока, пусть и с невероятно высоким уровнем мышления. Но я просто не представляю, как с таким весом (85 кг при росте 1,77 метра. - Прим. авт.) полузащитник должен играть, как он может демонстрировать необходимую мобильность. На эту позицию мне нужен игрок и мобильный, и умный.

- С кем расстаетесь в межсезонье, уже решено?

- Из 11 игроков, у кого 31 мая истекают контракты, я двоим предложил их продлить - это КЛОПКОВ и РОМАНЕНКО. СЕМОЧКО доказал, прежде всего мне, что футболиста нельзя измерять возрастом. Хотел бы оставить КАЦАЕВА, который, насколько знаю, отправляется на просмотр в «Терек». Остальные девять «бесконтрактников» - КОТЛЯРОВ, МОГИЛЕВСКИЙ, СОЛОВЕЙ, ГАДЖИБЕКОВ, ГАВРЮК, БУРАЕВ, МАВЛЕТДИНОВ, Кудряшов и Асильдаров. Практика четко показала: отыграли сезон, поблагодарили друг друга за совместную работу и пошли каждый своим путем. А все, кто на действующем контракте, в том числе и ПОНОМАРЕНКО, соберутся в Сосновом бору. Но это небольшое количество игроков. Человек десять все равно придется добирать.

А пока я уезжаю в отпуск, но перед этим сказал генеральному директору клуба: «Мой телефон вы знаете. Путь, по которому пойдет клуб дальше, вы объявите, и мы продолжим работу».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.