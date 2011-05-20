Столица Приморья готовится к Чемпионату мира по тхэквондо

Во Владивосток 20 мая прибывают Президент Всемирной федерации тхэквондо (WTF) кореец Чон Вон Чо, а также инспекторы из Республики Корея, которые проверят готовность города принять Чемпионат мира по техническому комплексу (Пхумсэ) тхэквондо.

Напомним, Совет Всемирной Федерации Тхэквондо впервые за всю историю развития национального корейского спорта принял решение провести соревнования в Приморском крае. Причем Владивосток с перевесом в два голоса победил соперников из Германии и Монголии.

Официальное представление Владивостока как столицы Чемпионата мира по пхумсэ тхэквондо уже состоялось 30 апреля на 22-й генеральной ассамблее WTF в южнокорейском городе Кенжи. Однако еще нужно решить технические вопросы.

С этой целью во Владивосток прибывает делегация корейских инспекторов. Они проверят возможности Приморья провести столь масштабное мероприятие. Ведь, как ожидается, на состязания прибудут около 600 спортсменов из 59 стран. Вместе с инспекторами прибудет Президент WTF Чон Вон Чо. Его присутствие не обязательно, но руководитель Всемирной федерации тхэквондо решил воспользоваться случаем, чтобы еще раз побывать во Владивостоке. В эти же дни из Москвы прилетит глава Союза тхэквондо WTF России Анатолий ТЕРЕХОВ.

В Приморье сформирован Оргкомитет по проведению Чемпионата мира по тхэквондо, который возглавил 1-й вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Организаторам предстоит решить целый спектр достаточно сложных вопросов. Для проведения соревнований выбран спорткомплекс «Олимпийский» во Владивостоке. Нужно продумать маршруты и обеспечить транспорт. Определить, в каких гостиницах разместятся спортсмены с членами спортивных делегаций, и забронировать в них места.

Депутаты Законодательного собрания Приморья уже одобрили выделение на проведение Чемпионата мира по тхэквондо 10 млн рублей. Еще 5 млн рублей выделит Владивосток. Кроме того, ожидаются поступления из внебюджетных источников.

Со столь солидными затратами согласны не все приморские тренеры.

- Если бы наряду с этой подготовкой финансировалось участие наших спортсменов в текущих соревнованиях, то все было бы просто отлично. Однако в то время как на Чемпионат мира нашли солидные деньги, почему-то не удалось найти средства, чтобы отправить сборную Приморья на чемпионат России, да и поездка на Сахалин, где в конце мая должен состояться отборочный турнир в рамках Спартакиады, оказалась под большим вопросом. Получается, что Чемпионат мира у себя проводим, а во внутрироссийских состязаниях принять участие не можем. Спортсмены фактически потеряли год своей спортивной карьеры, - пояснил «ЗР» один из тренеров.

В сборной России 10 спортсменов, а это более половины всей команды, составляют приморцы. Спортсмены уже приступили к интенсивной подготовке. Причем на помощь россиянам в начале мая прибыл тренер из Южной Кореи. Чемпионат мира по пхумсэ тхэквондо пройдет во Владивостоке 29-31 июля. Насладиться красочным зрелищем смогут все желающие. Вход предполагается сделать бесплатным.

Тхэквондо относительно молодой олимпийский вид спорта. Но членами WTF уже являются 189 стран мира. Впервые тхэквондисты приняли участие в Олимпийских играх в 2000 г. в Сиднее. Затем – в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Тхэквондо вошло как официальный вид спорта в программу Олимпийских игр 2012 г. (Лондон, Великобритания) и в 2016 г. (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Также этот вид спорта включен в программу летней Универсиады в 2017 году.