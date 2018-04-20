Григорян уволен с поста главного тренера "Луча-Энергия"

Обязанности главного тренера «Луча-Энергия» до конца сезона будет исполнять старший тренер команды Александр Алферов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Футбольный клуб «Луч-Энергия» досрочно расторг контракт с главным тренером Александром ГРИГОРЯНОМ из-за неудовлетворительных спортивных результатов команды в весенней части первенства ФНЛ. В восьми матчах «Луч-Энергия» набрал всего 8 очков, а также выбыл из борьбы за Кубок России.

Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять старший тренер Александр АЛФЕРОВ.

Дмитрий ДРУЯН, член правления АФК «Луч-Энергия»:

- Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче «Луч» уступили команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что «Луч» способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ".

Дмитрий Друян также отметил, что напряженность, связанная с затяжным конфликтом Григоряна с фанатами команды, возможно, также повлияла на качество выступления желто-синих. «Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате», - сказал член правления.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".