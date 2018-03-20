"Спартак-Приморье" отличился в Рязани

И остался на втором месте в Суперлиге перед выездом в Самару

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 20 марта. Рязань, спорткомплекс ДДТ, 200 зрителей. «Рязань» (Рязань) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 67:97 (23:29, 9:31, 15:18, 20:19)

«Рязань»: Минченко - 20 очков (14 подборов), Морозов - 12, Аксенов - 11, Марихин - 11, Алексеев - 6, Панов - 4, Шанталей - 3, Митюк, Мамонов, Намеднин, Болотских, Орленко.

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 19 очков (3 подбора, 1 передача), Смыгин – 17 (5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата), Матеюнас – 13 (1 подбор, 5 передач, 1 перехват), Захаров – 11 (3 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Митчелл – 10 (5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата), Бутянковс – 7 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Савельев – 6 (3 подбора, 2 передачи), Саяпин – 5 (5 подборов, 1 перехват, 1 блокшот), Браницкий – 4 (1 перехват), Гетманов – 3 (2 подбора), Разумов – 2 (4 подбора, 1 передача, 2 перехвата).

«Спартак-Приморье» разгромил «Рязань» в гостях со счетом 97:67 и продлил серию поражений команды своего бывшего игрока Дениса ТИМАКОВА до 20 матчей. В этом сезоне «Спартак-Приморье» одержал три победы в трех очных встречах с «Рязанью».



22 марта «Спартак-Приморье» продолжит выезд матчем в Самаре с лидером Суперлиги БК «Самара». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Денис ТИМАКОВ, главный тренер БК «Рязань»:

- Тяжелая игра, очень плохой результат. Невнятная игра ни в защите, ни в нападении. Нам сегодня не удалось показать ничего даже близкое к тому, к чему мы готовились.

- Провал случился во втором периоде…

- Не только. Мы сыграли, получается, только одну четверть. Следующие три ничего не смогли показать. «Спартак-Приморье» на сегодняшний день просто сильнее и счет справедливый, наверное, к сожалению, для нас. Конечно, ребята боролись, старались, но соперник просто не позволил нам сыграть в тот баскетбол, в который мы должны были сыграть.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Спасибо ребятам за игру! Несмотря на то, что «Рязань» занимает последнее место, наши игроки отнеслись со всей серьезностью к сопернику и к игре с первых минут. Считаю, что мы хорошо отыграли этот матч. Двигаемся дальше, едем в Самару, где через три дня нас ждет соперник уже более серьезный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Рязань»