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"Луч-Энергия" едва не выиграл в Калининграде
Команда из Владивостока сдержала стартовый натиск хозяев, а затем сама пошла в атаку
19 марта. Первенство ФНЛ. Калининград, стадион «Балтика», 3,7 тыс. зрителей. «Балтика» (Калининград) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 0:0.
«Балтика»: Фролов, Тимошин, Каленкович, Скопинцев, Концедалов, Ярошенко (Соломатин, 61), Кухарчук (Почивалин, 86), Цимбал, Суханов, Гафар, Сердюк (Подбельцев, 80).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Машнев, Килин, Гриднев, Пономаренко, Гордиенко (Носов, 73), Столбовой (Джигкаев, 90+1).
«Луч-Энергия» не дал «Балтике», не проигрывавшей четыре предыдущих матча, сократить отрыв от спасительного 15 места. Приморцы выдержали стартовый натиск хозяев (три голевых момента в первые десять минут встречи), затем выровняли игру. Уже на 9-ой минуте ГОРДИЕНКО после позиционной ошибки центральных защитников «Балтики» оказался с глазу на глаз с вратарем хозяев и, не сближаясь с ним, хлестко пробил – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. На 30-ой минуте наша команда вновь могла забить, но после розыгрыша углового защитник калининградцев СЕРДЮК успел блокировать удар ПОНОМАРЕНКО и спас «Балтику».
Отметим, что в заявке на матч отсутствовали МИХАЛЕВ и РЕБКО.
Уже в пяти гостевых встречах подряд «Луч-Энергия» не пропускает.
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер ФК «Балтика»:
- Игра получилась ничейная. Могли отличиться обе команды. Мы имели хорошие моменты. В первом тайме получилась хорошая игра. Но во втором тайме подсели – сил не хватило, и нет агрессии впереди. Сборы были скомканные. Это заметно. Будем делать выводы и дальше стараться. График у нас тяжелый.
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Была напряженная игра. Много борьбы. В первом тайме обе команды создали больше моментов, чем во втором. Такие игры идут до гола, но сегодня никому отличиться не удалось. Я доволен самоотдачей своих игроков. Сегодня нам хотелось выиграть. Но счет закономерен.
«СКА-Хабаровск» в Ярославле уступил «Шиннику» - 0:1.
После этого тура «Луч-Энергия» занимает 10-е место, набрав 34 очка. «СКА-Хабаровск» остался на третьей позиции, имея 43 очка в активе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Балтика»
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