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"Луч-Энергия" едва не выиграл в Калининграде

20 Марта 2017, 07:17 | Владивосток

Команда из Владивостока сдержала стартовый натиск хозяев, а затем сама пошла в атаку

19 марта. Первенство ФНЛ. Калининград, стадион «Балтика», 3,7 тыс. зрителей. «Балтика» (Калининград) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 0:0.

«Балтика»: Фролов, Тимошин, Каленкович, Скопинцев, Концедалов, Ярошенко (Соломатин, 61), Кухарчук (Почивалин, 86), Цимбал, Суханов, Гафар, Сердюк (Подбельцев, 80).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Машнев, Килин, Гриднев, Пономаренко, Гордиенко (Носов, 73), Столбовой (Джигкаев, 90+1).

«Луч-Энергия» не дал «Балтике», не проигрывавшей четыре предыдущих матча, сократить отрыв от спасительного 15 места. Приморцы выдержали стартовый натиск хозяев (три голевых момента в первые десять минут встречи), затем выровняли игру. Уже на 9-ой минуте ГОРДИЕНКО после позиционной ошибки центральных защитников «Балтики» оказался с глазу на глаз с вратарем хозяев и, не сближаясь с ним, хлестко пробил – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. На 30-ой минуте наша команда вновь могла забить, но после розыгрыша углового защитник калининградцев СЕРДЮК успел блокировать удар ПОНОМАРЕНКО и спас «Балтику».

Отметим, что в заявке на матч отсутствовали МИХАЛЕВ и РЕБКО.

Уже в пяти гостевых встречах подряд «Луч-Энергия» не пропускает.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер ФК «Балтика»:

- Игра получилась ничейная. Могли отличиться обе команды. Мы имели хорошие моменты. В первом тайме получилась хорошая игра. Но во втором тайме подсели – сил не хватило, и нет агрессии впереди. Сборы были скомканные. Это заметно. Будем делать выводы и дальше стараться. График у нас тяжелый.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Была напряженная игра. Много борьбы.  В первом тайме обе команды создали больше моментов, чем во втором. Такие игры идут до гола, но сегодня никому отличиться не удалось. Я доволен самоотдачей своих игроков. Сегодня нам хотелось выиграть. Но счет закономерен.

«СКА-Хабаровск» в Ярославле уступил «Шиннику» - 0:1.

После этого тура «Луч-Энергия» занимает 10-е место, набрав 34 очка. «СКА-Хабаровск» остался на третьей позиции, имея 43 очка в активе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Балтика»


 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: константин емельянов  футбол  "луч-энергия" 



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