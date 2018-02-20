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"Луч-Энергия" вышел в финал Кубка ФНЛ!
Команда Александра Григоряна разгромила «Ригу»
Футболисты «Луча-Энергия» вышли в финал Кубка ФНЛ, обладателями которого уже становились в 2014 году. В решающем матче за трофей команда из Владивостока сыграет с победителем матча «Шинник» - «Урал».
Кубок ФНЛ. 19 февраля. Пафос (Кипр), стадион «Куклия». 1/2 финала Кубка ФНЛ. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Рига» (Рига) – 3:0 (1:0). Голы: Мязин (13), Маляка (79), Фомин (90+).
«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак, Цуканов (Насадюк, 84), Таказов, Тихий, Гелоян (Машнев, 84), Дзахов (Фомин, 46), Пономаренко (Павленко, 46), Мязин (Столбовой, 46), Бажев (Маляка, 64), Гордиенко (Хлебородов, 73).
«Рига»: Малиньшс, Байенко, Карклиньшс (Черномордийс, 63), Куракинс, Вушурович (Федорчук, 46), Ващук, Мицкевичс, Енин (Зюзинс, 68), Лайзанс, Маслач, Пунцулс (Давиденкос, 63).
«Луч-Энергия» мог решить задачу еще в первом тайме, но не реализовал несколько хороших моментов, включая попадание в перекладину. В итоге победным стал гол Мязина, лучшего бомбардира команды в межсезонье.
«Крылья Советов» обыграли 2:0 «Тамбов» благодаря голам БУРЛАКА и ЧОЧИЕВА.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото 1fnl.ru
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