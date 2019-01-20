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"Луч" может закончить играть

20 Января 2019, 09:11 | Владивосток

Вся надежда на губернатора

Руководство футбольного клуба «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом. Долги, накопленные при предыдущем руководстве, составляют более 200 млн рублей. Решение о будущем владивостокского клуба будет принято губернатором Олегом КОЖЕМЯКО.

«Состоялась встреча губернатора с руководством клуба и спонсорами, результат этой встречи будет известен 22 января. Губернатору доложили, что сегодня происходит в клубе, какие имеются долги. Спонсоры рассказали о своей помощи, которая оказывается клубу, губернатор будет принимать решение, что делать дальше», - сообщает ТАСС.

Ранее, в связи с изменением учебно-тренировочного плана подготовки к весенней части первенства ФНЛ, «Луч» отказался от участия в Кубке ФНЛ на Кипре. Клуб заменит представитель второго дивизиона ПФЛ «Запад» ФК «Муром», для которого выступление в Кубке ФНЛ станет дебютом.

После первой части сезона «Луч» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 35 очков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч»

Автор:
Теги: Олег Кожемяко  долги  футбол  кипр  банкротство  "Луч" 



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