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"Спартак-Приморье" был нокаутирован в Ярославле
Своим бывшим игроком
Баскетбол. 19 января. Суперлига – Первый дивизион. Ярославль. «Буревестник» (Ярославль) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 72:54 (13:13, 21:15, 22:11, 17:15)
«Буревестник»: Бутянковс – 17 очков (13 подборов) Карпачев – 14 (6 подборов), Новиков – 9 (8 подборов), Кольцов – 8, Черныш 6 (7 подборов).
«Спартак-Приморье»: Калхоун – 25 очков (9 подборов, 2 передачи), Бабайлов – 8 (3 подбора, 2 перехвата), Мотовилов – 8, Кривошеев – 6 (7 подборов, 1 передача), Колюшкин – 4 (1 подбор, 1 передача, 1 перехват), Разумов – 3 (3 подбора, 2 перехвата), Саяпин (3 подбора, 1 перехват, 1 блокшот), Чернов (1 передача), Мартынов (1 подбор), Чиликин.
«Спартак-Приморье» завершил выезд поражением в Ярославле. У хозяев этот вечер получалось все - они забивали сложные броски через руки, попадали на исходе владения, забирали отскоки на своем щите, не оставляя приморцам возможностей на повторные атаки после многочисленных промахов. А Артемс БУТЯНКОВС не оставил своей бывшей команде шансов на спасение, забросив «два с фолом» и увеличив разницу в счете до 21 очка за две минуты до конца матча.
Тем не менее, обе команды бились до последнего: игра закончилась после судейского видеопросмотра, который отобрал у ярославского капитана Ильи АЛЕКСАНДРОВА возможность набрать свое десятое очко и установить окончательную разницу в счете в двадцать очков.
В составе приморцев не было сенегальского центрового Сиди ДЖИТТЕ, дебютировавшего в предыдущем матче в Химках.
Следующие игры наша команда проведет на домашней площадке. 24 января «Спартак-Приморье» будет принимать московскую МБА, 27 января – ижевские «Купол-Родники». Начало матчей в 19:00.
«Восток-65» (Южно-Сахалинск) одержал десятую победу подряд, обыграв в Химках «Химки-Подмосковье» 95:83 (26:15, 27:25, 21:19, 21:24). Бывший игрок «Спартака-Приморье» Алексей ГОЛЯХОВ набрал 35 очков.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Ярославль»
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