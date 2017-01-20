"Спартак-Приморье" одержал победу в Подмосковье

Самым результативным игроком матча стал Андрей Матеюнас, набравший 17 очков

19 ноября. Суперлига - Первый дивизион. Химки. «Химки-Подмосковье» (Московская область) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 68:74 (17:15, 18:18, 14:21, 19:20)

«Химки-Подмосковье»: Лиходей - 14 очков, Патеев – 13, Матвеев - 11, Мартынов, Суворов - по 8.

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 17 очков (11 передач), Анисимов – 17, Ганькевич – 11 (13 подборов), Громыко – 10, Черныш – 10 (6 подборов), Бабайлов – 6, Сахаров – 2, Белов – 1, Форналев.

Фарм-клуб «Химок» в первой половине матча дал настоящий бой приморцам, в составе которых отсутствовали центровой Максим КРИВОШЕЕВ и многоопытный Павел АГАПОВ. Исход противостояния решился в третьей четверти.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:



- Не самая лучшая наша игра, надо это признать, но главное, что одержали победу. Ребята показали характер, за счет этого мы и выиграли. В тактике мы отталкивались от игры соперника, но важнее была не тактика, а желание и проявленный характер. Конечно, в усеченном составе играть сложно, потеря ведущих игроков сказывается, но это шанс для других ребят, которые получили больше игрового времени и доказали, что на них тоже можно рассчитывать.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 27 января во Владивостоке против иркутского «Иркута». В четверг иркутяне уступили на своей площадке «Самаре» 66:70.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Химки-Подмосковье»