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Хоккей: "Адмирал" в Москве уступил ЦСКА

20 Января 2014, 08:38 | Владивосток

Команда из Владивостока в очередной раз забила гол в меньшинстве.

19 января. Москва. ЦСКА - "Адмирал" (Владивосток) 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Как отмечает сайт КХЛ, с рвущимся в плей-офф "Адмиралом" ЦСКА изрядно повозился и дожал противника лишь в третьем периоде.

В первых двух периодах команды не смогли распечатать ворота, и только на 44-й минуте встречи Александр ФРОЛОВ забил первый гол в матче, реализовав большинство. Но менее чем через минуту Джастин ХОДЖМЭН при игре в меньшинстве пробил Михаила Бирюкова и восстановил равновесие в счете. Победу хозяевам принес Александр РАДУЛОВ, чей бросок достиг цели на 48-й минуте матча.

1:0 – Фролов (Куинт, Денисов) – 43:41 (5x3).
1:1 – Ходжмэн – 44:39 (4x5).
2:1 – Радулов (Прохоркин, Арзамасцев) – 47:49.

Вратари: Бирюков – Стельмах.

Броски: 27 (10-10-7) – 30 (6-5-19).

Вбрасывания: 33 (13-8-12) – 23 (6-6-11).

Штраф: 31 (4-25-2) – 10 (2-4-4).

Главный тренер "Адмирала" Сергей СВЕТЛОВ:

- Поздравляю команду ЦСКА с победой и хорошей игрой. Игра с хорошей самоотдачей, создавали моменты, но в связи с большим количеством перелётов нам сегодня не хватило свежести, концентрации для завершения атак. В конце заменили вратаря на шестого игрока, были близки к тому, чтобы отыграться и набрать хотя бы одно очко, но не смогли.

"Адмирал" в погоне за путевкой в плей-офф по прежнему отстает на одно очко от челябинского "Трактора" и омского "Авангарда".

"Амур" в Риге уступил "Динамо" 1:4. Для хабаровчан это седьмое поражение кряду.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "ЦСКА".

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал"  КХЛ 



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