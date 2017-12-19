"Адмирал" обыграл "Амур", оставшийся без основного вратаря

Клуб из Владивостока пытается завершить сезон на мажорной ноте

18 декабря. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

«Адмирал» (29): Бобков (Серебряков); Моррисонн – Блум, Кицын (2) – Сен-Пьер – Саболич (2); Мищенко – Волченков, Казаков – Саюстов (25) – Александров; Мнацян – Мамашев, Бутузов – Махановский – Глазачев; Курашов, Манукян – Макаренко – Фищенко, Воронин.

Амур (8): Аликин (59.25 – 59.32); Хабаров – Кондратьев, Литовченко – Бывальцев – Ли; Йордан – Коларж (4), Потехин – Зогорна (2) – Фролов; Бердюков – Атюшов, Владислав Ушенин – Вячеслав Ушенин – Горшков; Пикар – Величкин – Клопов.

Броски: 44 (15+12+17) – 30 (13+5+12)

Голы:

1:0 Саюстов (Блум, Сен-Пьер, 22.20, бб.)

1:1 Бердюков (Атюшов, Вячеслав Ушенин, 33.21)

2:1 Александров (Саюстов, Саболич, 35.12, б.)

3:1 Саболич (Моррисонн, 48.31, м.)

3:2 Пикар (Горшков, 50.34, б.)

4:2 Саболич (Блум, 59.32, п.в.)

Как и ожидалось, «Адмирал» обыграл «Амур» на своем льду, вернув «долг» за поражение в гостях. Хабаровчане играли без своего основного голкипера Юхи МЕТСОЛЫ, не успевшего вернуться после выступления за сборную Финляндии на Кубке Первого канала.

Дмитрий САЮСТОВ вывел хозяев вперед в начале второго периода, реализовав численное большинство 5x3. Георгий БЕРДЮКОВ сравнял счет, но вскоре «Амур» вновь пропустил, автором гола стал Виктор АЛЕКСАНДРОВ. В третьем периоде Роберт САБОЛИЧ отличился в меньшинстве, сделав счет 3:1, а затем Александр ПИКАР в большинстве сократил отставание. Окончательный счет установил Саболич, поразивший пустые ворота.

«Поздравляю Владивосток с красивой победой в дальневосточном дерби! – заявил новый президент ХК «Адмирал» Заирбек ЮСУПОВ. – Матч-реванш удался на славу. Несмотря на многочисленные потери многих лидеров из-за болезней и травм, команде удалось одержать нужную победу. Отмечу самоотверженность и упорство наших парней, которые бились с первой и до последней секунды, невзирая на счет и характер матча. Я увидел у нашей команды большое и сильное сердце, волю и характер хоккеистов. Убежден, у нашей команды большое будущее».

После этой победы «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице конференции «Восток», «Амур» - 9-е.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Адмирал"