www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.79 р. 100 JPY: 52.65 р.
EUR: 64.67 р. 10 CNY: 88.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Адмирал" проиграл "Автомобилисту" после хорошего начала

19 Декабря 2016, 22:09 | Владивосток

Для команды из Владивостока пятое поражение в последних шести матчах

19 декабря. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 4,7 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

«Адмирал» второй раз в регулярном первенстве уступил «Автомобилисту»

В отсутствие улетевшего на лечение в Корею Александра АНДРИЕВСКОГО «Адмиралом» руководил, как и в недавней выездной серии, Фредрик СТИЛЛМАН.

Первый период заброшенных шайб не принес, а во втором команды обменялись голами. За хозяев на 31-ой минуте забил Владимир ТКАЧЕВ, за гостей - словенец Рок ТИЧАР. В заключительной трети, на 55-лй минуте матча, Тичар во второй раз вывел гостей вперед. Этот гол в итоге оказался победным. На последней минуте матча Петр КОУКАЛ поразил уже пустые ворота хозяев.

Вратари: Налимов – Лисутин.

В Хабаровске «Амур» проиграл «Барысу» 1:2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

 

Автор:
Теги: "Адмирал"  хоккей 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru