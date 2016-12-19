"Адмирал" проиграл "Автомобилисту" после хорошего начала

Для команды из Владивостока пятое поражение в последних шести матчах

19 декабря. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 4,7 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

«Адмирал» второй раз в регулярном первенстве уступил «Автомобилисту»

В отсутствие улетевшего на лечение в Корею Александра АНДРИЕВСКОГО «Адмиралом» руководил, как и в недавней выездной серии, Фредрик СТИЛЛМАН.

Первый период заброшенных шайб не принес, а во втором команды обменялись голами. За хозяев на 31-ой минуте забил Владимир ТКАЧЕВ, за гостей - словенец Рок ТИЧАР. В заключительной трети, на 55-лй минуте матча, Тичар во второй раз вывел гостей вперед. Этот гол в итоге оказался победным. На последней минуте матча Петр КОУКАЛ поразил уже пустые ворота хозяев.

Вратари: Налимов – Лисутин.

В Хабаровске «Амур» проиграл «Барысу» 1:2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».