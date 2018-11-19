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Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
Спортсмен и тренер Федерации трикинга Владивостока Гаврил Данилов первым в мире выполнил сальто с пятью поперечными оборотами. До сих пор данный элемент, который профессионалы называют «пять винтов», никто в мире исполнить не мог. Что примечательно, данный тип сальтовых вращений выполняется не только в трикинге, но и в спортивной гимнастике и спортивной акробатике.
Видео в социальной сети Instagram, на котором запечатлен момент выполнения сложного элемента, моментально стало одним из самых обсуждаемых и просматриваемых среди всех спортсменов смежных дисциплин по всему миру.
«Задача «приземлить» «пять винтов» до 2019 года была поставлена изначально, так как атлет имел для этого все данные, а тренировочные условия сейчас наиболее оптимальны. В любом спорте есть пределы, которые долгое время никто не может преодолеть, будь то скорость бега или сила удара. Для нас, конечно же, большая гордость, что именно владивостокский спортсмен преодолел этот рубеж в акробатике», – прокомментировал рекорд Гаврила Данилова президент Федерации трикинга Максим Русанов.
Стоит отметить, что за текущий год Гаврил демонстрирует уже третий по счету навык, который никто в мире на сегодняшний день не способен повторить: летом он сделал сальто с одной ноги с тремя поперечными оборотами на обе стороны и комбинацию «четыре винта в три винта».
«Приятно, что наша владивостокская молодежь совершенствуется, не стоит на месте и достигает новых результатов, – рассказал начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев. - Мы всегда стараемся поддержать молодежные инициативы, в том числе направленные на популяризацию здорового образа жизни. Стоит отметить, что ребята из федерации трикинга являются неоднократными победителями городского конкурса проектов «Молодежная инициатива». Благодаря командной работе членов федерации и поддержке со стороны администрации в этом году вышел документальной фильм о развитии трикинга в России, в котором большое внимание уделено именно Владивостоку».
Видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=tMWG93LtLzk
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