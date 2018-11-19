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"Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге

19 Ноября 2018, 08:02 | Владивосток

Подопечные Рустема Хузина переписали свою рекордную серию

Футбол. ОЛИМП-Первенство ФНЛ сезона-2018/2019. 18 ноября. Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский». «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Луч» (Владивосток) - 0:1 (0:0). Гол: Суслов, 79.

«Зенит-2» (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Рукас, Пенчиков, Бугриев, Богаев (Плотников, 83), Казаков (Макеев, 75), Мусаев (Иванов, 68), Камышев, Прудников (Сергеев, 59), Воробьев.

«Луч» (Владивосток): Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец, Павленко (Визнович, 74), Замалиев, Дзахов, Машнев (Патрашко, 90+1), Носов (Пономаренко, 84), Голышев (Калугин, 53).

Беспроигрышная серия подопечных Рустема ХУЗИНА составляет уже 12 матчей. В последний раз «Луч» проигрывал 15 сентября дома «Тамбову».

Отметим, что три футболиста «Зенита» за один день приняли участие в двух матчах – за основную команду проти «Шальке» и за «Зенит-2» против «Луча». Ими стали Леон МУСАЕВ, Илья ВОРОБЬЕВ и Сергей ИВАНОВ.

 

Владислав РАДИМОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»:

- За счет чего можно начать набирать очки?

- За счет работы на тренировках. Другой формулы еще не придумали. Команда не забивает уже много матчей - это вина главного тренера. По самоотдаче, по работе с мячом я доволен. Футбол такая штука - кто-то должен проигрывать.

- Сегодня несколько игроков вашей команды приняли участие в в матче против «Шальке». Нужно ли было задействовать Леона Мусаева на целый тайм и почему не был заявлен Денис ТЕРЕНТЬЕВ?

- Терентьев - игрок основного состава, поэтому мы даже не рассматривали его. Насчёт Мусаева, я не могу подойти к Сергею СЕМАКУ и сказать: не ставь, Мусаева, пожалуйста, на матч с «Шальке», потому что у меня игра с «Лучом». Я смотрел игру, Леон выглядел вполне достойно.

«СКА-Хабаровск» в Новосибирске не смог обыграть «Сибирь» - 1:1. У хабаровчан отличился экс-игрок «Луча» КАЗАНКОВ, реализовавший очередной пенальти в сезоне.

После этого тура «Луч» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. У хабаровчан на один балл меньше.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: футбол  Рустем ХУЗИН  "Луч"  санкт-петербург 



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