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"Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
Подопечные Рустема Хузина переписали свою рекордную серию
Футбол. ОЛИМП-Первенство ФНЛ сезона-2018/2019. 18 ноября. Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский». «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Луч» (Владивосток) - 0:1 (0:0). Гол: Суслов, 79.
«Зенит-2» (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Рукас, Пенчиков, Бугриев, Богаев (Плотников, 83), Казаков (Макеев, 75), Мусаев (Иванов, 68), Камышев, Прудников (Сергеев, 59), Воробьев.
«Луч» (Владивосток): Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец, Павленко (Визнович, 74), Замалиев, Дзахов, Машнев (Патрашко, 90+1), Носов (Пономаренко, 84), Голышев (Калугин, 53).
Беспроигрышная серия подопечных Рустема ХУЗИНА составляет уже 12 матчей. В последний раз «Луч» проигрывал 15 сентября дома «Тамбову».
Отметим, что три футболиста «Зенита» за один день приняли участие в двух матчах – за основную команду проти «Шальке» и за «Зенит-2» против «Луча». Ими стали Леон МУСАЕВ, Илья ВОРОБЬЕВ и Сергей ИВАНОВ.
Владислав РАДИМОВ, главный тренер ФК «Зенит-2»:
- За счет чего можно начать набирать очки?
- За счет работы на тренировках. Другой формулы еще не придумали. Команда не забивает уже много матчей - это вина главного тренера. По самоотдаче, по работе с мячом я доволен. Футбол такая штука - кто-то должен проигрывать.
- Сегодня несколько игроков вашей команды приняли участие в в матче против «Шальке». Нужно ли было задействовать Леона Мусаева на целый тайм и почему не был заявлен Денис ТЕРЕНТЬЕВ?
- Терентьев - игрок основного состава, поэтому мы даже не рассматривали его. Насчёт Мусаева, я не могу подойти к Сергею СЕМАКУ и сказать: не ставь, Мусаева, пожалуйста, на матч с «Шальке», потому что у меня игра с «Лучом». Я смотрел игру, Леон выглядел вполне достойно.
«СКА-Хабаровск» в Новосибирске не смог обыграть «Сибирь» - 1:1. У хабаровчан отличился экс-игрок «Луча» КАЗАНКОВ, реализовавший очередной пенальти в сезоне.
После этого тура «Луч» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. У хабаровчан на один балл меньше.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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