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"Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
«Динамо» вырвало победу в добавленное время с пенальти
Первенство ФНЛ по футболу. 18 ноября. Санкт-Петербург. Малая арена СК «Петровский», 645 зрителей. «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 3:2 (0:2).
Голы: Кулишев - (58, 74, 90+3, с пенальти) - Тихий (13), Гелоян (22).
«Динамо»: Генералов, Житников (Коваленко, 90+5), Юрганов, Бабенков, Бычков, Цвейба (Рггов, 36), Песегов, Кулишев, Власов (Батютин, 68), Коротаев (Киреенко, 60), Барсов.
«Луч-Энергия»: Шамов, Насадюк, Празновски, Тихий, Марущак, Макарчук, Пономаренко, Гелоян, Маляка (Носов, 65), Фомин (Соблиров, 84), Гордиенко (Хлебородов, 88).
Предупреждения: Бабенков (71) – Маляка (33), Празновски (90+5).
«Луч-Энергия» начал за здравие, открыв счет уже на 13-ой минуте после розыгрыша углового и закрепив успех на 22-ой минуте, но во втором тайме не смог удержать лучшего бомбардира динамовцев Артема КУЛИШЕВА.
В последнюю десятиминутку хозяева поля буквально обложили штрафную «Луча» подачами и прострелами, но мяч упорно не хотел в третий раз залетать в ворота Егора ШАМОВА. И все же на третьей минуте компенсированного времени Максим БАРСОВ заработал пенальти, который четко реализовал герой матча.
Беспроигрышная серия «Луча» прервалась на четвертом матче.
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер ФК «Динамо СПб»:
- Хотелось бы извиниться перед болельщиками за первый тайм. За второй тайм хочется сказать ребятам спасибо за футбол, который нужно показывать все 90 минут. Сегодня пришлось отработанным методом чуть на повышенных тонах поговорить с футболистами в перерыве. Видимо, пока не накричат, самолюбие спит.
Жолт ХОРНЯК, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Поздравляю соперника с победой. Тяжело проигрывать, когда ведешь 2:0. Нам нужно было контролировать игру во втором тайме. Нужно было забить еще гол, но очень легко потеряли преимущество в центре поля. А в конце допустили ошибку. Потеряли три очка. Во втором тайме произошла катастрофа. Говорить о том, что повлияла адаптация, я бы не стал.
- Какова сейчас финансовая ситуация в клубе?
- Новый спонсор помогает, получили зарплату за несколько месяцев. Но то, что сегодня творилось во втором тайме, не касается денег. Мы эту игру сами проиграли… Было приятно сегодня встретиться с Александром Точилиным, с которым мы играли в московском «Динамо», и Александром НОВИКОВЫМ, который был моим первым тренером в России.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Динамо-СПБ»
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