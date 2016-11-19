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Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
Приморская команда, устав ждать погашения долгов, устроила акцию протеста
19 ноября. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо», 350 зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Шинник» (Ярославль) 1:0 (1:0). Гол: Столбовой (10).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Грицаенко, Голубев, Пискунов, Ребко, Гриднев, Носов (Пономаренко, 54), Килин (Белоногов, 86), Машнев (Кашкавал, 90), Столбовой (Гордиенко, 73).
«Шинник»: Яшин, Ятченко (Цховребов, 85), Гоцук, Евсеев, Царикаев (Мугинов, 78), Чистяков, Сиротов, Нетфуллин (Подоляк, 68), Султонов (Ослоновский, 76), Земсков, Низамутдинов.
Игроки «Луча-Энергия» сдержали обещание устроить акцию протеста – команда не выходила на поле пятнадцать минут. В итоге все решилось в лучшую сторону – игроки вышли на поле (за исключением Ильи МИХАЛЕВА) и доказали, что являются настоящими мужиками, обыграв крепкую команду своего бывшего главного тренера Александра ПОБЕГАЛОВА. В который уже раз победу «Лучу» принес розыгрыш «стандарта» - красивый удар удался Ивану СТОЛБОВОМУ уже в дебюте матча. «Шинник» в ответ имел два очень неплохих момента для взятия ворот Ильи ГАВРИЛОВА, но удач в этот вечер была на стороне нашей команды. Игроки которой, нам на наш взгляд, заслуживают двойных премиальных. А пока играют в долг…
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
-По сравнению с матчем с «Соколом» (проигранном приморской командой 0:3 - Прим. авт.) мы видоизменили схему, начав встречу с четырьмя защитниками, сыграли более агрессивно плюс сработал «стандарт». Не проиграли подборы, борьбу. А после перерыва, вернувшись к тактике с пятью защитниками, действовали уже про счету. Выиграли, считаю, заслуженно.
"СКА-Хабаровск" в Саранске обыграл "Мордовию" 2:0 и вышел на третье местов в первенстве ФНЛ.
"Луч-Энергия" после этого тура занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия».
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