ФУТБОЛ: "Алания" не собирается во Владивосток на матч с "Лучом-Энергия"

Вторая команда первенства из-за финансовых затруднений может отказаться от продолжения выступлений в ФНЛ.

"Команда не поедет на матч с "Лучом". Проблемы, которые у нас были, они остаются. У нас сейчас нет никакой финансовой возможности, команда, к сожалению, не сможет поехать. В среду будет очередное рабочее совещание. На данный момент нет ничего определенного", – сказал президент ФК " Алания" Валерий ГАЗЗАЕВ.

В середине мая Российский футбольный союз отказал "Алании" в смене юридического статуса, но клуб повторно обратился с этой просьбой. В случае изменения статуса с государственного автономного учреждения на акционерное общество осетинскому клубу готово помочь ОАО "РусГидро".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.