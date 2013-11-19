Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ФУТБОЛ: "Алания" не собирается во Владивосток на матч с "Лучом-Энергия"
Вторая команда первенства из-за финансовых затруднений может отказаться от продолжения выступлений в ФНЛ.
"Команда не поедет на матч с "Лучом". Проблемы, которые у нас были, они остаются. У нас сейчас нет никакой финансовой возможности, команда, к сожалению, не сможет поехать. В среду будет очередное рабочее совещание. На данный момент нет ничего определенного", – сказал президент ФК " Алания" Валерий ГАЗЗАЕВ.
В середине мая Российский футбольный союз отказал "Алании" в смене юридического статуса, но клуб повторно обратился с этой просьбой. В случае изменения статуса с государственного автономного учреждения на акционерное общество осетинскому клубу готово помочь ОАО "РусГидро".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
Новости раздела
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"