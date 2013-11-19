"Золотой Рог" зажег Олимпийский огонь приморского этапа Эстафеты "Сочи-2014"

В эстафете Олимпийского огня, завершением которой станет открытие зимних игр 2014 года в Сочи, есть и наша лепта - главному редактору "Золотого Рога" Андрею Пушкареву выпала честь нести факел по улицам Владивостока.

225 факелоносцев, среди которых спортсмены, представители власти и общественные деятели, почетные граждане Владивостока, студенты, пронесли 15-16 ноября Олимпийский огонь по главным улицам Владивостока.

Общая протяженность маршрута составила порядка 42 километров. Более 500 волонтеров помогали в проведении эстафеты. Десятки тысяч жителей и гостей Владивостока вышли на его улицы, чтобы приветствовать бегунов и посетить финальный праздничный концерт на площади перед железнодорожным вокзалом, откуда в субботу вечером отошел поезд, на котором лампада с Олимпийским огнем продолжит свой путь по России.

Все началось в аэропорту…

Торжественная встреча Олимпийского огня прошла в пятницу, 15 ноября, в аэропорту Владивостока, куда в 12 часов прибыл самолет из Южно-Сахалинска. Свидетелями исторического события стали не только представители краевой и городской администрации, члены оргкомитета «Сочи-2014» и волонтеры вместе с нами, журналистами, но и множество людей, волей случая оказавшихся в аэропорту по своим делам. Они с удовольствием посмотрели номера творческих коллективов, которые выступали перед началом церемонии, и воодушевленно аплодировали во время приветствия хранителя огня, несущего в руках лампаду. На сцене его встретил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который произнес речь:

- Мы с большим волнением готовились к приему Олимпийского огня на Приморской земле. Эстафета прошла тысячи километров по России и показала всему миру нашу страну такой, какой мы ее знаем и любим. Сегодня Олимпийский огонь начинает свое путешествие по Приморью. Его пронесут 225 факелоносцев по улицам и мостам Владивостока. Мы будем гордиться тем, что нам выпала честь стать частью олимпийской истории. Приморье – спортивный регион, который воспитал не одно поколение олимпийцев. Приморцы отличаются главными спортивными качествами – силой духа и волей к победе.

- Именно с Владивостока, откуда начинается Россия, начинается Транссиб, огонь поедет по всей стране. Эстафета в нашем городе будет длинной: если в других городах она длилась один день и пламя горело около часа, то у нас эстафета займет два дня и факел будет гореть в целом около 8 часов, - отметил глава города Игорь ПУШКАРЕВ. - Это действительно историческое событие, поскольку Приморье впервые встречает Олимпийский огонь, и мы претендуем на рекорды по некоторым показателям.

…продолжилось на острове…

Но перед тем, как озарить своим сиянием собственно городские улицы, факел Олимпийского огня был пронесен по центральным дорогам кампуса ДВФУ, мимо учебных корпусов, вдоль морской набережной. По этому поводу в кампусе университета был дан большой концерт с участием разных танцевальных и музыкальных ансамблей, в том числе – Творческого центра ДВФУ.

До начала праздника состоялась церемония зажжения факела от чаши Олимпийского огня. Открывая церемонию зажжения, перед собравшимися с приветственным словом выступил председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ:

- Это большая удача для Дальневосточного федерального университета, что именно отсюда стартует эстафета Олимпийского огня по Приморскому краю. Это честь и награда за прошлые и будущие успехи в спорте. Я желаю нашим спортсменам успешного бега по городу, чтобы край оправдал то доверие, которое было ему оказано.

Всего в маршруте эстафеты на Русском острове приняли участие 45 факелоносцев. На протяжении всего пути их сопровождали волонтеры.

Олимпийский огонь остался в университете на всю ночь, но перед этим еще успел побывать в КСК «Фетисов Арена» перед началом матча между командами «Адмирал» и «Торпедо».

…и завершилось в центре города

В субботу эстафета началась в 8.30 утра на о. Русском. Факелоносцы, передавая друг другу пламя, пронесли его по двум знаменитым мостам - через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог. К слову, по Золотому мосту факел нес губернатор Владимир Миклушевский, одетый в олимпийскую форму.

Материковая часть эстафеты захватила почти все основные улицы Владивостока пяти его районов. И если жители и гости города в ходе пешеходных прогулок с радостью наблюдали за факелоносцами, махали им флажками и хлопали в ладоши, то водителям транспортных средств было далеко не так весело. Но что делать, Олимпиады в стране проходят не каждый год, да и водителей начали предупреждать об эстафете за пару недель до события…

Вечером огромное количество людей собралось на привокзальной площади города. Толпа была красной от мелькания воздушных шаров, розданных публике волонтерами. Эстафета еще не подошла к концу, а культмассовая программа уже шла полным ходом на сцене, вокруг которой шумели зрители.

В ходе концерта выступили танцевальные и музыкальные коллективы города и края: вокальная группа молодежного центра ВГУЭС, вокальная группа «Другая причина» Надеждинского района, образцовый ансамбль танца «Грация» Артемовского городского округа, фольклорный ансамбль «Вече» краевого Дома молодежи, образцовый ансамбль «Ритм» села Новоникольск, ансамбль современного танца «Меридиан» города Уссурийска, и многие другие. Также для собравшихся спела приглашенная гостья - певица и телеведущая Алина АРТЦ…

И вот публика видит, как к зданию вокзала приближается последний факелоносец - бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, восьмикратный чемпион мира, гребец Иван ШТЫЛЬ. Он поднимается на сцену, где его ждет Владимир Миклушевский. Вдвоем они под рукоплескания зрителей зажигают чашу Олимпийского огня.

- Чаша Олимпийского огня, которую мы сегодня зажгли, - яркий символ того, что Приморье уже стало частью истории Олимпиады-2014 в Сочи, нашей Олимпиады, - сказал глава Приморского края. - Я желаю всем нашим спортсменам, которые будут играть на Олимпиаде, удачи, ярких побед и новых олимпийских рекордов!

Сразу же после этого огонь заключили в лампаду, и на специальном поезде в сопровождении хранителей он поехал в Хабаровск. Команда эстафеты преодолеет еще 38 тысяч километров по железной дороге до Сочи в брендированном составе из 11 вагонов, включая два вагона-ресторана. От станции владивостокского железнодорожного вокзала поезд проводил директор «РЖД» Владимир ЯКУНИН с таким напутственным словом:

- Сочинская Олимпиада – значительное событие не только для России, но и для мира. Люди за рубежом увидят, как живет и развивается наша страна. По России путешествует не только эта лампада. На самом деле вместе с ней путешествует олимпийский дух, стремление к победе, здоровье и гордость нашего народа.

Впервые в истории эстафета Олимпийского огня пройдет через административные центры 83 субъектов Российской Федерации и захватит 2,9 тысячи населенных пунктов. Эстафета продлится 123 дня и станет одной из самых масштабных в истории Зимних Олимпийских игр. В ней будет задействовано рекордное количество факелоносцев – 14 тысяч человек. 30 тысяч человек станут волонтерами эстафеты.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.