"Спартак-Приморье" одержал четвертую победу

Итог матча в Ижевске решился в последние пять минут матча

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 18 октября. Ижевск, спорткомлекс «ИГМА». «Купол-Родники» (Ижевск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 70:79 (17:20, 18:13, 19:24, 16:22)

«Купол-Родники»: Абдулбасиров – 13 очков (9 подборов), Кирьянов – 11, Лидяев – 10, Подобедов – 9.

«Спартак-Приморье»: Заряжко – 17 очков (5 подборов, 6 передач), Бутянковс – 16 (6 подборов), Кривошеев – 15 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Смыгин – 15 (10 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Матеюнас – 7 (4 подбора, 10 передач), Самсонов – 4 (2 подбора), Саяпин – 3 (2 подбора), Разумов – 2, Бабайлов, Савельев (3 подбора, 1 перехват).

Самым результативным игроком в очередной раз стал Виктор ЗАРЯЖКО, настрелявший 17 очков.

Сегодня «Спартак-Приморье» вновь сыграет с «Купол-Родниками» в Ижевске, но уже в рамках 1/8 финала Кубка России.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Сегодня была тяжелая игра, шли очко в очко почти всю игру, кроме последних пяти минут, когда нам удалось оторваться. В основном это благодаря нашей игре в защите на протяжении всего матча, и в конце это принесло плоды. Я считаю, что «Купол-Родники» стали сильнее относительно прошлого сезона, и в этом чемпионате у них результат будет точно не хуже, в Ижевске будет тяжело многим командам. Уже послезавтра нам предстоит играть здесь кубковый матч, и кубковые игры отличаются от игр чемпионата, если проиграл, то сразу вылетаешь. Думаю, ребята это понимают, поэтому в плане настроя не будет никаких проблем.

После 6 проведенных матчей «Спартак-Приморье» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, одержав 4 победы. Без поражений пока идут «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и ЦСКА-2, одержавшие, соответственно, 6 и 3 победы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»