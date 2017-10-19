www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.27 р. 100 JPY: 50.9 р.
EUR: 67.36 р. 10 CNY: 86.51 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Спартак-Приморье" одержал четвертую победу

19 Октября 2017, 10:24 | Владивосток

Итог матча в Ижевске решился в последние пять минут матча

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 18 октября. Ижевск, спорткомлекс «ИГМА». «Купол-Родники» (Ижевск) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 70:79 (17:20, 18:13, 19:24, 16:22)

«Купол-Родники»: Абдулбасиров – 13 очков (9 подборов), Кирьянов – 11, Лидяев – 10, Подобедов – 9.

«Спартак-Приморье»: Заряжко – 17 очков (5 подборов, 6 передач), Бутянковс – 16 (6 подборов), Кривошеев – 15 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Смыгин – 15 (10 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Матеюнас – 7 (4 подбора, 10 передач), Самсонов – 4 (2 подбора), Саяпин – 3 (2 подбора), Разумов – 2, Бабайлов, Савельев (3 подбора, 1 перехват).

Самым результативным игроком в очередной раз стал Виктор ЗАРЯЖКО, настрелявший 17 очков.

Сегодня «Спартак-Приморье» вновь сыграет с «Купол-Родниками» в Ижевске, но уже в рамках 1/8 финала Кубка России.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Сегодня была тяжелая игра, шли очко в очко почти всю игру, кроме последних пяти минут, когда нам удалось оторваться. В основном это благодаря нашей игре в защите на протяжении всего матча, и в конце это принесло плоды. Я считаю, что «Купол-Родники» стали сильнее относительно прошлого сезона, и в этом чемпионате у них результат будет точно не хуже, в Ижевске будет тяжело многим командам. Уже послезавтра нам предстоит играть здесь кубковый матч, и кубковые игры отличаются от игр чемпионата, если проиграл, то сразу вылетаешь. Думаю, ребята это понимают, поэтому в плане настроя не будет никаких проблем.

После 6 проведенных матчей «Спартак-Приморье» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, одержав 4 победы. Без поражений пока идут «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и ЦСКА-2, одержавшие, соответственно, 6 и 3 победы.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

Автор:
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  милош павичевич 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru