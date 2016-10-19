www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.58 р. 100 JPY: 60.49 р.
EUR: 68.77 р. 10 CNY: 92.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Адмирал" начал домашнюю серию с победы над "Магниткой"

19 Октября 2016, 22:22 | Владивосток

Победу «морякам» принесли два точных паса Саболича

19 октября. Владивосток, КРК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Металлург» (Магнитогорск) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Ткачев (Саболич, Блум) – 02:44 (5x4).

2:0 – Фисенко (Саболич) – 05:06.

3:0 – Бартулис (Яковлев) – 34:42.

Вратари: Бобков – Кошечкин.

Броски: 25 (13-6-6) – 29 (4-10-15).

Вбрасывания: 28 (9-7-12) – 24 (9-10-5).

Штраф: 14 (4-4-6) – 21 (8-11-2).

«Адмирал»: Бобков; Блум – Бартулис, Ткачев – Фисенко – Саболич; Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Гавриленко, Александров – Яковлев – Лугин; Курашов; Горшков – Мамин – Воронин, Сигарев.

«Адмирал» лихо провел первый период, реализовав большинство уже на третьей минуте и добив гостей спустя две минуты. Двумя точными передачами отметился САБОЛИЧ. Очередной «сухарь» в первенстве на счету БОБКОВА.

Хабаровский «Амур» на своей площадке обыграл «Трактор» 4:2. Первый гол хабаровчан на счету Владислава УШЕНИНА, второй – Олега ЛИ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Адмирал"

Автор:
Теги: "Адмирал"  хоккей 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru