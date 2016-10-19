"Адмирал" начал домашнюю серию с победы над "Магниткой"

Победу «морякам» принесли два точных паса Саболича

19 октября. Владивосток, КРК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Металлург» (Магнитогорск) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Ткачев (Саболич, Блум) – 02:44 (5x4).

2:0 – Фисенко (Саболич) – 05:06.

3:0 – Бартулис (Яковлев) – 34:42.

Вратари: Бобков – Кошечкин.

Броски: 25 (13-6-6) – 29 (4-10-15).

Вбрасывания: 28 (9-7-12) – 24 (9-10-5).

Штраф: 14 (4-4-6) – 21 (8-11-2).

«Адмирал»: Бобков; Блум – Бартулис, Ткачев – Фисенко – Саболич; Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Гавриленко, Александров – Яковлев – Лугин; Курашов; Горшков – Мамин – Воронин, Сигарев.

«Адмирал» лихо провел первый период, реализовав большинство уже на третьей минуте и добив гостей спустя две минуты. Двумя точными передачами отметился САБОЛИЧ. Очередной «сухарь» в первенстве на счету БОБКОВА.

Хабаровский «Амур» на своей площадке обыграл «Трактор» 4:2. Первый гол хабаровчан на счету Владислава УШЕНИНА, второй – Олега ЛИ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Адмирал"