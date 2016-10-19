Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" начал домашнюю серию с победы над "Магниткой"
Победу «морякам» принесли два точных паса Саболича
19 октября. Владивосток, КРК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Металлург» (Магнитогорск) 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Ткачев (Саболич, Блум) – 02:44 (5x4).
2:0 – Фисенко (Саболич) – 05:06.
3:0 – Бартулис (Яковлев) – 34:42.
Вратари: Бобков – Кошечкин.
Броски: 25 (13-6-6) – 29 (4-10-15).
Вбрасывания: 28 (9-7-12) – 24 (9-10-5).
Штраф: 14 (4-4-6) – 21 (8-11-2).
«Адмирал»: Бобков; Блум – Бартулис, Ткачев – Фисенко – Саболич; Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Краснослободцев; Мнацян – Гавриленко, Александров – Яковлев – Лугин; Курашов; Горшков – Мамин – Воронин, Сигарев.
«Адмирал» лихо провел первый период, реализовав большинство уже на третьей минуте и добив гостей спустя две минуты. Двумя точными передачами отметился САБОЛИЧ. Очередной «сухарь» в первенстве на счету БОБКОВА.
Хабаровский «Амур» на своей площадке обыграл «Трактор» 4:2. Первый гол хабаровчан на счету Владислава УШЕНИНА, второй – Олега ЛИ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал"
Новости тематики
- "Адмирал" начал домашнюю серию с победы над "Магниткой"
- "Адмирал" одержал победу в Тольятти, поднялся на седьмое место
- "Спартак-Приморье" разгромил без малого сборную Армении
- "Луч-Энергия" сенсационно обыграл в Хабаровске местный "СКА-Хабаровск"
- Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею
- "Адмирал" одержал четвертую победу подряд
- "Адмирал" продолжает летать на качелях
- "Адмирал" прошелся катком по китайской команде
- "Луч-Энергия" приобрел игрока сборной Молдавии
- "Луч-Энергия" продолжил беспроигрышную серию
Новости раздела
- "Адмирал" начал домашнюю серию с победы над "Магниткой"
- "Спартак-Приморье" бьет рекорды
- "Адмирал" одержал победу в Тольятти, поднялся на седьмое место
- "Спартак-Приморье" разгромил без малого сборную Армении
- "Луч-Энергия" сенсационно обыграл в Хабаровске местный "СКА-Хабаровск"
- "Спартак-Приморье" начинает домашние игры матчем против армянского клуба с американцами в составе
- Победная поступь "Адмирала" прервалась в Казани
- Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею
- Футбольный клуб "Луч-Энергия" нарвался на новые штрафы
- "Адмирал" одержал четвертую победу подряд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками