"Спартак-Приморье" бьет рекорды

Подопечные Милоша Павичевича набирают 100 очков второй домашний матч подряд

Владивосток. 18 октября. ДС «Олимпиец». Суперлига - Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Химки-Подмосковье» (Приморский край) 102:80 (31:15, 33:29, 21:14, 17:22)

«Спартак-Приморье»: Ключников – 21 очко (3 подбора, 4 передачи), Бабайлов – 17 (1 подбор, 2 передачи), Матеюнас – 17 (2 подбора, 8 передач, 3 перехвата), Кривошеев – 16 (12 подборов, 1 перехват), Ганькевич – 14 (10 подборов, 1 передача), Сахаров – 7 (2 подбора), Черныш – 6 (4 подбора, 3 передачи), Форналев – 4, Браницкий (1 подбор), Агапов – (2 подбора).

«Спартак-Приморье» на старте чемпионата становится самой результативной командой чемпионата и бьет свои рекорды. Любители статистики наверняка знают, что за последние четыре сезона наша команда лишь один раз набирала больше ста очков за матч, а 64 очка за одну половину, как в матче с «Химками», ни разу.

В игре было еще два дабл-дабла – второй подряд у Максима Кривошеева (16 очков + 12 подборов) и первый у Александра Ганькевича (14 + 10 подборов). А самым результативным игроком матча стал Федор Ключников, набравший 21 очко.

«Спартак» уже привычно шокирует соперника на старте. Гости из Подмосковья, ведомые бывшим тренером красно белых Евгением КИСУРИНЫМ, пропустили рывок «15:2» за 4 минуты, причем приморцы только один раз попали «трешку» за это время. Максимальная разница в счете в первой четверти – «+18», но был и небольшой камбэк гостей, наказавших за проходной двор в трехсекундной и набравших 6 очков подряд из «краски». Тайм-аут Милоша Павичевича был закономерным. Вторая четверть стала результативной для обеих команд, набравших на двоих 62 очка. Василий Бабайлов за этот отрезок забросил три «трешки», одну из них с сиреной на перерыв. 64:44 – с подобным счетом порой в Европе заканчиваются матчи, а во Владивостоке так завершилась половина.

Во второй половине процент попадания трехочковых приморцы себе подпортили (были 50%, сталj 30%), но зато увеличили уровень шоу (дважды сверху забил Кривошеев, один раз Ганькевич) и даже по ходжу матча довели разницу в счете до 30 очков.

Следующие домашние матчи «Спартак-Приморье» проведет 7 и 10 ноября.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хочу сказать спасибо ребятам за старание и за тот максимум, который они показали. Поздравляю болельщиков со второй домашней победой. Дальше готовимся к выезду в Сибирь, через неделю нас ждет игра с «Иркутом», и завтра уже начнем готовиться к следующему матчу. Мне еще надо проанализировать сегодняшний матч более детально, на первый взгляд мне показалось, что ребята старались, защищались, выкладывались. Да, была заключительная четверть нерезультативная, но в игре бывает всякое (БК «Спартак-Приморье»).

ПСК «Сахалин» в Южно-Сахалинске обыграл «Урарту» 81:69, «Югра» - ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 94:73, МБА – «Урал» 73:90, «Рязань» - «Новосибирск» 63:85, «Самара» - «Иркут» 60:66.

Лихо стартовавший «Иркут» (четыре победы в четырех матчах) - следующий соперник «Спартака-Приморье». Матч состоится 27 октябр в Иркутске.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»