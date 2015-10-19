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"Луч-Энергия" отыгрался уже в добавленное время

19 Октября 2015, 22:06 | Владивосток

В который уже раз за атаку желто-синих отдувается защитник Гузь

19 октября. Владивосток, стадион «Динамо». 1,1 тыс. зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) 2:2 (0:0).

«Луч-Энергия»: Котляров, Гузь, Гаджибеков, Кренделев, Семенов, Насадюк, Селищев (Козлов, 62), Клопков, Гордиенко, Казанков, Вотинов (Столбовой, 66).

"Енисей": Шелия, Шабаев, Качан (Васильев, 34), Гультяев, Чернов, Алиев (Хрущев, 84) , Фатуллаев, Мануковский (Скворцов, 46), Лешонок (Юсифов, 65), Иванов, Галыш.

Голы: Гузь (59), Казанков (90+2, с пенальти) – Иванов (62, с пенальти), Алиев (83).

Вратарю «Луча-Энергия» КОТЛЯРОВ остается только посочувствовать – в его ворота назначили уже пятый пенальти в трех играх с учетом Кубка России.

Омари ТЕТРАДЗЕ, главный тренер ФК «Енисей»:

- Мы хотели выиграть, строго сыграли в обороне. Скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Я бы не сказал, что «Луч» нас удивил, мы хорошо изучили соперника. Чего опасались – только стандартных положений.   

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Ни мы, ни «Енисей» не наиграли на победу. На мой взгляд, результат закономерен. Как были у нас проблемы в атаке, так и остались. Я в раздевалке сказал ребятам, что скоро впору ГУЗЯ ставить вперед. Он сегодня гол забил, и поучаствовал во втором. Я уже не раз говорил, что самое сложное в футболе – это созидать. Ну а АЛИЕВ нам шикарный гол забил.

Матч пропускали СЛАВНОВ и КОРЯН. Первый может выйти на поле уже в Тюмени, а вот у нападающего сборной Армении дела куда хуже – он по-прежнему хромает и будет восстанавливаться достаточно долго.

«СКА-Энергия» обыграл в Хабаровске «Волгарь» 2:1. У хозяев отличились НИКИФОРОВ и БАЗЕЛЮК (с пенальти).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  футбол  олег веретенников 



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