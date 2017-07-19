www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.24 р. 100 JPY: 52.85 р.
EUR: 68.28 р. 10 CNY: 87.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Владивосток присоединится к масштабной акции

19 Июля 2017, 16:07 | Владивосток

Владивосток присоединится к масштабной акции «День российского бокса» самой массовой в истории тренировкой по боксу, в которой одновременно примут участие около 10000 человек в десяти городах России.

Уникальное событие состоится во Владивостоке в пятницу, 21 июля, в 17.30 ч. во Всероссийском детском центре «Океан» (ул. Артековская, 10). После официального открытия начнется основная спортивная часть. Тренировку будут проводить президент федерации бокса Приморского края, мастер спорта международного класса Анатолий Коптев и мастер спорта России и Белоруссии, тренер высшей категории Даниил Прилепка. Несколько сотен участников в футболках белого, красного и синего цветов выстроятся в форме российского триколора и будут синхронно выполнять команды. Тренировка продлится до 19.00 ч.

Мероприятие организовано Федерацией бокса России при поддержке Федерации бокса Приморского края и краевой администрации.

Одновременно с Владивостоком на массовую тренировку по боксу выйдут спортсмены в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Новосибирске, Тюмени, Перми, Кемерове, Хабаровске, Златоусте и Казани.

На тренировках во всех городах будут присутствовать представители «Книги рекордов России», которые зафиксируют все документально.

Самую масштабную тренировку проведут на следующий день, 22 июля, на Красной площади в Москве. На ней на больших экранах покажут тренировки в российских городах, состоявшиеся накануне.

Массовая акция приурочена приезду в Россию президента и комитета Международной ассоциации любительского бокса, включающего в себя 205 стран мира. 22 июля Федерация бокса России принимает у себя почетных гостей. Это почетное и ответственное событие для нашей страны, так как комитет будет решать вопрос о проведении Чемпионата мира по боксу в России в г. Сочи.

Масштабной тренировкой также отметят 25-летие российской федерации бокса, которое она празднует в этом году.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: бокс  рекорд  тренировка  акция  владивосток  приморский край 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru