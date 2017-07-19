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Владивосток присоединится к масштабной акции
Владивосток присоединится к масштабной акции «День российского бокса» самой массовой в истории тренировкой по боксу, в которой одновременно примут участие около 10000 человек в десяти городах России.
Уникальное событие состоится во Владивостоке в пятницу, 21 июля, в 17.30 ч. во Всероссийском детском центре «Океан» (ул. Артековская, 10). После официального открытия начнется основная спортивная часть. Тренировку будут проводить президент федерации бокса Приморского края, мастер спорта международного класса Анатолий Коптев и мастер спорта России и Белоруссии, тренер высшей категории Даниил Прилепка. Несколько сотен участников в футболках белого, красного и синего цветов выстроятся в форме российского триколора и будут синхронно выполнять команды. Тренировка продлится до 19.00 ч.
Мероприятие организовано Федерацией бокса России при поддержке Федерации бокса Приморского края и краевой администрации.
Одновременно с Владивостоком на массовую тренировку по боксу выйдут спортсмены в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Новосибирске, Тюмени, Перми, Кемерове, Хабаровске, Златоусте и Казани.
На тренировках во всех городах будут присутствовать представители «Книги рекордов России», которые зафиксируют все документально.
Самую масштабную тренировку проведут на следующий день, 22 июля, на Красной площади в Москве. На ней на больших экранах покажут тренировки в российских городах, состоявшиеся накануне.
Массовая акция приурочена приезду в Россию президента и комитета Международной ассоциации любительского бокса, включающего в себя 205 стран мира. 22 июля Федерация бокса России принимает у себя почетных гостей. Это почетное и ответственное событие для нашей страны, так как комитет будет решать вопрос о проведении Чемпионата мира по боксу в России в г. Сочи.
Масштабной тренировкой также отметят 25-летие российской федерации бокса, которое она празднует в этом году.
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