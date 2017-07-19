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Жителей и гостей Владивостока приглашают на пляжный фестиваль спорта
19 Июля 2017, 14:06 | Владивосток
В предстоящие выходные, 22 и 23 июля, во Владивостоке (район бухты Лазурная, мыс Крутой, база отдыха Вояж, пляж № 3) откроется пляжный фестиваль спорта. Организатором мероприятия выступила администрация краевой столицы.
Все желающие смогут отдохнуть на побережье моря и насладится на свежем воздухе соперничеством участников таких видов спорта, как пляжный волейбол, пляжный гандбол, функциональное многоборье, армрестлинг, пляжный теннис, паралимпийские виды (бочче, стритбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и дартс) и другие, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Начало игр в 9 часов.
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