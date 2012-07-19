Владивостокский ФК «Луч-Энергия» продлил победную серию в Иркутске

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS. «Луч-Энергия» начал поход за повышением в классе с двух побед на выезде. Вслед за «Читой» подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА переиграли в Иркутске местный «Байкал» 2:1.

Счет в матче, проходившем 18 июля, на 20-й минуте открыл защитник Илья ИЗОТОВ, замкнувший навес Марата САГИРОВА (автор победного года в Чите) с левого фланга точным ударом головой.

После пропущенного года хозяева активизировались, но пробить голкипера желто-синих Бориса ШОГЕНОВА в первом тайме так и не смогли, хотя удар со штрафного был достаточно опасным.

Второй тайм прошел в равной борьбе с небольшим количеством опасных моментов у обоих ворот. На 83-ей минуте нападающий «Луча» Роман КОРЯН удвоил преимущество нашей команды, реализовав пенальти, назначенный за снос Ивана СТОЛБОВОГО. Усилий иркутян хватило лишь на то, чтобы сократить разрыв в счете.

Следующие две игры «Луч-Энергия» проведет на своем поле: 24 июля соперником нашей команды будет «Амур-2010» (Благовещенск), 27 июля - «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). Начало матчей в 19 часов.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».