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"Луч-Энергия" в Кубке России: подрезали "Крылья", на очереди - "паровоз"
Обыграв в воскресенье дома самарские "Крылья Советов" в дополнительное время 1:0, "Луч-Энергия" вышел в 1/8 Кубка России по футболу, где соперниками желто-синих будет столичный "Локомотив", перед которым стоит задача выиграть турнир. Матч пройдет в Москве 21 сентября.
"Луч-Энергия", пожалуй, провел лучший домашний матч после возвращения на тренерский мостик Сергея ПАВЛОВА. Подгоняемые изо всех сил трибунами желто-синие провели первый тайм в энергично-агрессивном стиле, раз за разом пользуясь зазорами в защитной линии самарцев. Постепенно гости игру выровняли, но пропустили очень опасный выпад хозяев. Проведший очень неплохую игру голкипер "Крылышек" ЮРЧЕНКО лишь чудом парировал удар КРЕНДЕЛЕВА.
Во втором тайме желто-синие несколько подсели, а представители элитного дивизиона изыскали резервы и провели несколько очень опасных атак. Однако до забитых мячей в основное время дело так и не дошло. Героем встречи стал СЛАВНОВ, пробивший-таки Юрченко на 109-й минуте матча.
Тем временем "Луч-Энергия" покинули полузащитник Юрий ДУБРОВИН и нападающий Дмитрий ВАСИЛЬЕВ. Дубровин пришел в "Луч-Энергию" в феврале этого года, но из-за серьезной травмы голеностопа по-настоящему заиграть за команду так и не смог. В этом сезоне Дубровин провел в составе желто-синих четыре игры. Также по обоюдному соглашению сторон был расторгнут контракт с Васильевым. Игрок, пришедший в команду за несколько дней до закрытия трансферного окна, не сумел закрепиться в основном составе, проведя на поле лишь 168 минут, в том числе первый тайм победного матча с хабаровским "СКА-Энергия".
Фото с сайта "Луча-Энергии".
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