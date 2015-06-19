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Лучший бомбардир "Луча-Энергия" перебирается в Ярославль, Селищев остается
Второй год подряд "Луч-Энергия" теряет лучшего бомбардира, вслед за Станиславом ПРОКОФЬЕВЫМ Владивосток покинул Андрей МЯЗИН. В то же время в родном клубе остается Денис СЕЛИЩЕВ, об уходе которого ранее говорилось с большой долей вероятности, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
"Когда контракт подошел к концу, было желание уехать из Владивостока, - сообщил в интервью клубному сайту 21-летний полузащитник. – Агент подыскивал мне новые команды. Изменил свое решение после встречи с новым руководством клуба, после беседы решил остаться во Владивостоке, в родной для себя команде. Надеюсь, что в этом сезоне буду чаще появляться на поле.
В новом сезоне главным тренером "Луча-Энергия" будет работать Олег ВЕРЕТЕННИКОВ, последним местом работы которого был родной "Ротор.
Ранее СМИ сватали в "Луч-Энергия" уже выступавшего за желто-синих нападающего Ивана СТОЛБОВОГО.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
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