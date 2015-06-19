www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.94 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.52 р. 10 CNY: 96.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Кадровый вопрос
Распечатать

Лучший бомбардир "Луча-Энергия" перебирается в Ярославль, Селищев остается

19 Июня 2015, 22:15 | Владивосток

Второй год подряд "Луч-Энергия" теряет лучшего бомбардира, вслед за Станиславом ПРОКОФЬЕВЫМ Владивосток покинул Андрей МЯЗИН. В то же время в родном клубе остается Денис СЕЛИЩЕВ, об уходе которого ранее говорилось с большой долей вероятности, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

"Когда контракт подошел к концу, было желание уехать из Владивостока, - сообщил в интервью клубному сайту 21-летний полузащитник. – Агент подыскивал мне новые команды. Изменил свое решение после встречи с новым руководством клуба, после беседы решил остаться во Владивостоке, в родной для себя команде. Надеюсь, что в этом сезоне буду чаще появляться на поле.

В новом сезоне главным тренером "Луча-Энергия" будет работать Олег ВЕРЕТЕННИКОВ, последним местом работы которого был родной "Ротор.

Ранее СМИ сватали в "Луч-Энергия" уже выступавшего за желто-синих нападающего Ивана СТОЛБОВОГО.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  приморье  спорт  луч-энергия  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru