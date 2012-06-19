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Гендиректор ТМК хотел объединить «Мостовик» и «Луч-Энергия»?

19 Июня 2012, 16:12 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня, ZRPRESS. "Луч-Энергия", опустившийся во второй дивизион, до сих пор не имеет ни бюджета, ни главного тренера, ни состава. И это притом что уже 25 июня клубу необходимо пройти лицензирование.

С учетом задачи возвращения в первый дивизион клуб рассчитывает, как минимум, на 90 млн рублей из краевого бюджета. Остальные средства (прежде всего на контракты игроков) планируется привлечь из внебюджетных средств. Отметим, что финишировавший в прошлом сезоне вторым в зоне "Восток" "Мостовик-Приморье" имел бюджет в районе 110 млн рублей. Но за плечами уссурийцев был мощный спонсор – ЗАО "ТМК". По сведениям "ЗР", генеральный директор ТМК Виктор ГРЕБНЕВ был готов подхватить "Луч-Энергия", но при условии полной свободы действий. В том числе, в управленческом аппарате и тренерском штабе (на должность главного тренера предлагался наставник уссурийцев Сергей ТМОФЕЕВ). Но этот вариант дальнейшего продолжения не получил. Скорее всего, "Мостовик-Приморье" продолжит выступление на профессиональном уровне, а значит, сделает все, чтобы по ходу сезона подставить подножку "Лучу-Энергия" (или помочь главной команде Приморья притормозить основных конкурентов).

Так что же в "Луче"? Есть потенциальный главный тренер Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, группа дублеров во главе с Александром ТИХОНОВЕЦКИМ и около десятка прибывших на просмотр опытных игроков. Контракты с новичками, увы, не могут быть подписаны, так как у команды нет главного тренера де-факто. Формально у клуба нет и руководства, а значит, некому заявлять желто-синих на сезон. В этом плане все пожелания к патронам клуба из краевой администрации – торопитесь!

Тем временем игроки основы "Луча-Энергия" продолжают трудоустраиваться, в том числе и в премьер-лиге. Например, французский нападающий Джонатан БЕЭ уже забил два гола за "Мордовию". К слову, у Беэ был вариант продолжить карьеру в "Алании", но его агенты выбрали Саранск. Основной страж ворот желто-синих 28-летний Александр КОТЛЯРОВ подписал двухлетний контракт с "Уралом", где играют его бывшие партнеры по "Лучу-Энергия" Александр ДАНЦЕВ и Андрей БОЧКОВ. 30-летний защитник Аслан ЗАСЕЕВ, оставивший о себе за время выступления во Владивостоке только хорошие отзывы, перешел в "Спартак-Нальчик". Защитник Игорь УДАЛЫЙ просматривается "СКА-Энергия". Как видим, "Луч-Энергия" последнего созыва был не так уж и плох.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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