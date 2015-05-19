Примсоцбанк прошлый сезон кредитовал ХК "Адмирал" под личные гарантии его руководства

Вячеслав Перцев предложил приморскому бизнесу поддержать любимый клуб.

Вячеслав ПЕРЦЕВ, член совета директоров Примсоцбанка, официального спонсора приморского клуба, рассказал пресс-службе клуба о сотрудничестве с "Адмиралом" и планах на будущее.

– Вячеслав Михайлович, имели ли вы какое-нибудь отношение к хоккею до появления "Адмирала"? Может, как болельщик, либо играли сами или поддерживали одну из местных любительских команд? Как вообще относились к этому виду спорта?



– Хоккей – великий вид спорта. Уверен, кто в детстве видел снег и лед, тот держал в руках клюшку. Мое детство и юность прошли в Кемеровской области, поэтому я - не исключение. Правда, это был дворовый хоккей.



– Как отнеслись к созданию первого профессионального клуба в истории Приморья?



– Ответ на этот вопрос прост – обо всем красноречиво говорят на 100% заполненные трибуны "Фетисов-Арены". Там же нахожусь я с семьей и друзьями.



– Как вы стали официальным спонсором ХК "Адмирал"? Почему приняли такое решение?



– Ключевая составляющая спонсорства - это все-таки социальная, благотворительная часть. Размещение рекламы спонсора на арене – это всего лишь дополнительная льгота. Поэтому решение руководства банка, членом Совета директоров которого являюсь и я, принималось, исходя из огромной социальной значимости проекта "Адмирал". Кстати, насколько мне известно, Примсоцбанк - первая приморская компания-спонсор "Адмирала". Что же касается своих обязательств, то это вопрос деловой репутации: независимо от того, деловые или социальные, свои обещания нужно выполнять согласно договоренностей. Это наше золотое правило.



– Известно, что совместно с менеджерами ХК "Адмирал" вы планируете реализовать ряд интересных проектов в сфере детского хоккея. Расскажите подробнее.



– Кстати, не только наша компания, и это очень важно. Планы есть, они понятны и реалистичны. Поэтому для нас более важный на сегодня вопрос – кто наш партнер, какую политику будет проводить руководство клуба. От этого будет зависеть и реализация планов по развитию детского хоккея – очень важный для нас социально-коммерческий проект.

– На ваш взгляд, удается ли ХК "Адмирал" выполнять социальные функции в регионе?



– На мой взгляд, взгляд моих товарищей и коллег, а их, я уверяю, немало, ХК "Адмирал" - один из самых успешных социальных проектов нашего времени.

– В минувшем сезоне клуб столкнулся с достаточно серьезными финансовыми проблемами. Как считаете, это оказало влияние на результаты выступления команды?



– К сожалению, это так. В первую очередь, испытываю чувство стыда, когда в прессе появляется информация о задержке зарплат игрокам "Адмирала", которые, кстати сказать, далеко не самые большие в КХЛ. Примсоцбанк на протяжении сезона кредитовал клуб под личные гарантии его руководства (они все выполнены – точно и в срок), я знаю, что многие наши коллеги помогали клубу словом и делом. Стыдно от чего – неужели мы не можем всем миром, приморским бизнесом поддержать любимую команду, и не в пожарном порядке, а планово и достойно. Очевидно, что в данном случае нужен один координатор, которого определит, допустим, Губернатор края. А механизм достаточно прост и неоднократно испытан. Что касается влияния финансового положения на результаты – это одному Богу известно. Ребята старались, это было видно на каждой игре. Но то, что отсутствие зарплаты не улучшает настроение, – это точно.



– Каковы ваши планы на грядущий сезон в плане сотрудничества с ХК "Адмирал"?



– Планы, конечно, же есть. Мы предварительно обсуждали их с руководством клуба и взяли перерыв на время решения всех организационных вопросов в клубе. Хотел бы отметить, что с руководителями такого уровня, как ныне действующий менеджмент клуба, можно добиться многого как для "Адмирала", так и для жителей Приморья.

Досье "Золотого Рога"

Вячеслав Перцев родился 6 октября 1960 года в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. В 1983 году с отличием окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище им. адм. Невельского (ныне - Морской государственный университет им. адм. Невельского) по специальности "Эксплуатация водного транспорта". По окончанию вуза был направлен министерством морского флота СССР на работу во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Карьеру Вячеслав Перцев в порту начал с должности начальника причала 2-го грузового района. Затем работал заместителем начальника порта по быту, заместителем начальника порта по экономике, вице-президентом ОАО "ВМТП". С 2006 по 2011 гг. – гендиректор "ВМТП". С 2011 года – председатель совета директоров ЗАО "Владивостокский морской пассажирский терминал".

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.