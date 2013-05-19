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БАСКЕТБОЛ: Девушки ДВФУ представят Россию на студенческом чемпионате Европы в Хорватии

19 Мая 2013, 12:42 | Владивосток

Баскетболистки ДВФУ вернули звание чемпионок Ассоциации студенческого баскетбола, обыграв в суперфинале в Москве московскую команду РГАУ-МСХА 54:66. 16 очков нашей команде принесла Татьяна ЖЕНЖЕРА, 15 - Влада КРИВОШЕЕВА.

Напомним, что первый чемпионский титул АСБ  команда ДВФУ завоевала в 2010 году в Санкт-Петербурге, в 2012 года наши девушки были вторыми.

В этом году поражение москвичкам на групповом этапе, из-за которого студентки ДВФУ опустились на второе место и были вынуждены в полуфинале играть с победителями второй группы из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), не помешало завоевать второй титул в своей истории.

Игра соперниц в финальном матче строилась через продолжательницу семейных баскетбольных традиций Маритту ДАВЫДОВУ, отыгравшую сезон в США в женской NCAA. Давыдовой удалось стать самой результативным игроком матча, но набранных ею 22 очков оказалось недостаточно для победы москвичек.

После матча наставник ДВФУ Андрей ТЕРЕХИН не смог сдержать эмоций: "Такое ощущение, что я сам бегал на площадке. Невозможно передать ощущения. Молодцы, девчонки!". В это время каждый из игроков срезал чемпионскую сетку, срезать последнюю петлю девчонки оставили своему наставнику.

Лучшим игроком Суперфинала была признана Екатерина ФЕДОРЧУК.

Второе "золото" ДВФУ принесли: Татьяна Женжера, Влада Кривошеева, Ольга ЗАЙЦЕВА, Екатерина ФЕДОРЧУК, Анастасия ПОЛИКАРПОВА, Александра КОНОВАЛОВА, Юлия КОРОБКА, Евгения ПРОСКУРЯКОВА, Ирина МАСЮК, Маргарита КАРПУСЬ, Анастасия ГРОМЫКО. Тренеры: Андрей Терехин и Юрий КАПУСТИН.

Победой в чемпионате АСБ команда ДВФУ завоевала право представлять нашу страну в чемпионате Европы среди студенческих команд, который в этом году пройдет в Хорватии.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта АСБ.

Автор: Олег Клименко
Теги: АСБ  баскетбол  ДВФУ 



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