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БАСКЕТБОЛ: Девушки ДВФУ представят Россию на студенческом чемпионате Европы в Хорватии
Баскетболистки ДВФУ вернули звание чемпионок Ассоциации студенческого баскетбола, обыграв в суперфинале в Москве московскую команду РГАУ-МСХА 54:66. 16 очков нашей команде принесла Татьяна ЖЕНЖЕРА, 15 - Влада КРИВОШЕЕВА.
Напомним, что первый чемпионский титул АСБ команда ДВФУ завоевала в 2010 году в Санкт-Петербурге, в 2012 года наши девушки были вторыми.
В этом году поражение москвичкам на групповом этапе, из-за которого студентки ДВФУ опустились на второе место и были вынуждены в полуфинале играть с победителями второй группы из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), не помешало завоевать второй титул в своей истории.
Игра соперниц в финальном матче строилась через продолжательницу семейных баскетбольных традиций Маритту ДАВЫДОВУ, отыгравшую сезон в США в женской NCAA. Давыдовой удалось стать самой результативным игроком матча, но набранных ею 22 очков оказалось недостаточно для победы москвичек.
После матча наставник ДВФУ Андрей ТЕРЕХИН не смог сдержать эмоций: "Такое ощущение, что я сам бегал на площадке. Невозможно передать ощущения. Молодцы, девчонки!". В это время каждый из игроков срезал чемпионскую сетку, срезать последнюю петлю девчонки оставили своему наставнику.
Лучшим игроком Суперфинала была признана Екатерина ФЕДОРЧУК.
Второе "золото" ДВФУ принесли: Татьяна Женжера, Влада Кривошеева, Ольга ЗАЙЦЕВА, Екатерина ФЕДОРЧУК, Анастасия ПОЛИКАРПОВА, Александра КОНОВАЛОВА, Юлия КОРОБКА, Евгения ПРОСКУРЯКОВА, Ирина МАСЮК, Маргарита КАРПУСЬ, Анастасия ГРОМЫКО. Тренеры: Андрей Терехин и Юрий КАПУСТИН.
Победой в чемпионате АСБ команда ДВФУ завоевала право представлять нашу страну в чемпионате Европы среди студенческих команд, который в этом году пройдет в Хорватии.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото с сайта АСБ.
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