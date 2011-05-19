21 мая стартует фестиваль экстрим-спорта во Владивостоке

В эту субботу, 21 мая, на центральной площади Владивостока пройдет городской фестиваль альтернативных видов искусств и спорта "Позитив". В нем примет участие молодежь, катающаяся на скейтбордах, роликах, спортивных велосипедах, увлекающаяся рэпом и граффити.

Организуют мероприятие управление по делам молодежи администрации Владивостока и молодежная общественная организация "Альтернатива".

Центральная площадь будет поделена на три площадки: "Экстрим", "Xип-хоп" и "Граффити". На площадке "Экстрим" будут расположены две зоны: Sкate и Bike. В зоне Sкate пройдут соревнования по скейтбордингу (юниоры и профессионалы) и конкурсы Ollie (на самый высокий и длинный прыжок через доски), Game of skate. В зоне Bike будут организованы соревнования Bike trial contest по дисциплине MTB.

На площадке "Xип-хоп", где будет установлена крытая сцена, пройдут показательные выступления лучших студий Владивостока, которые продемонстрируют все молодежные танцевальные направления, выступят хип-хоп исполнители, состоятся конкурсы по Bitbox и Yoyo.

На площадке "Граффити" пройдет конкурс на тему "Мой мир". Тема свободная, но при отборе эскизов учитывается концепция и качество исполнения. Эскизы принимаются в магазинах "Скаер" и "Культ Личности". Участвуют шесть команд на двух панно (по три команды на каждое).